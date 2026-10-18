Preplah v evropski državi! Prebivalci v zaklonišča, v zrak lovska letala

Litva je v nedeljo zjutraj pozvala prebivalce osrednjega in severnega dela države, naj zavetje poiščejo v zakloniščih zaradi neznanega zračnega plovila, ki se je znašel v njihovem zračnem prostoru, sporočilo litovske vojske in Nacionalnega centra za krizno upravljanje povzema Reuters. Zaradi predmeta so oblasti na območje nemudoma poslane lovska letala zračne policije Nata. Približno eno uro je bilo zaradi izdanega rdečega varnostnega opozorila zaprto tudi letališče Kaunas. Odzvala se je tudi sosednja Latvija, tamkajšnja vojska je v nekaterih regijah vzdolž litovske meje izdala rumeno opozorilo za zračni prostor, pri tem pa navedla »možno grožnjo«. Po približno eni uri so bila opozorila v obeh baltskih državah umaknjena, še poroča Reuters.

Poljska vojska je danes prav tako poročala o morebitni kršitvi svojega zračnega prostora. Za zdaj sicer ni uradne potrditve, da je neznani predmet vstopil v poljski zračni prostor, je sporočila tamkajšnja vojska, ki je kljub temu na jug Lublinske regije napotila ekipo za iskanje in reševanje na kopnem, ki podrobno preiskuje območje, za katerega meni, da bi nanj lahko omenjeni predmet padel.

Ukrajinska brezpilotna letala so v zadnjih mesecih večkrat vstopila v zračni prostor Nata v baltskih državah. Oblasti v Kijevu so ob incidentih pojasnile, da so letala zaradi ruskega motenja signala skrenila s predvidene poti. Ali je bilo tako tudi danes, še ni znano, prav tako ni znano, ali je bilo neznano zračno plovilo ukrajinsko.