Preplah v Nemčiji: pojavil se je redek virus, zaradi katerega večina obolelih ne preživi, cepiva ni

Po več smrtonosnih primerih na Bavarskem je bil virus Borna prvič potrjen tudi na severu Nemčije. V zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko se je ena oseba okužila s to redko, vendar izjemno nevarno okužbo, ki se v večini primerov konča s smrtjo ali hudimi nevrološkimi posledicami. Zdravstvene oblasti zato opozarjajo prebivalce na dodatno previdnost. Prvi primer okužbe je bil potrjen v okrožju Ludwigslust-Parchim, lokalne oblasti pa so v petek objavile, da je okužbo med majem potrdil Državni urad za zdravje in socialne zadeve (LAGuS). Za zdaj niso objavili podrobnosti o oboleli osebi, vključno z njeno starostjo in trenutnim zdravstvenim stanjem, piše Fenix.

Virus Borna velja za zelo redek, vendar izjemno nevaren virus, ki pri ljudeh povzroča huda vnetja možganov. Bolezen se najpogosteje začne s simptomi, kot so glavobol, povišana telesna temperatura in splošna oslabelost, vendar se lahko stanje po nekaj dneh nenadoma poslabša. Takrat se pojavijo resne nevrološke težave, med njimi zmedenost, motnje govora in epileptični napadi. Pri velikem številu bolnikov bolezen hitro napreduje in se konča z globoko komo.

Cepiva trenutno ni

Za virus Borna trenutno ne obstaja cepivo. V celotni Nemčiji letno zabeležijo manj kot deset primerov, večina pa jih je bila doslej prav na Bavarskem. Tam sta letos umrli že dve osebi, prijavili pa so tudi več novih okužb. Po podatkih bavarskega Deželnega urada za zdravje so se skoraj vsi znani primeri okužbe z virusom BoDV-1 končali s smrtnim izidom. Doslej so bolezen preživele le štiri osebe, nekatere med njimi pa so ostale s hudimi trajnimi nevrološkimi poškodbami.

Glavni prenašalec virusa je poljska rovka. Okužene živali izločajo virus prek urina, iztrebkov in sline, čeprav same ne kažejo simptomov bolezni. Do prenosa na ljudi lahko pride med čiščenjem hlevov, lop, kokošnjakov ali skladišč drv, zlasti če se pri tem dvigne prah, okužen z virusom.

Oblasti prebivalcem svetujejo, naj se mrtvih živali nikoli ne dotikajo z golimi rokami. Med čiščenjem zaprtih prostorov priporočajo uporabo rokavic za enkratno uporabo ter zaščitne maske za nos in usta, še posebej v primerih, ko obstaja možnost dvigovanja prahu, poroča Večernji list.