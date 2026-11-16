Papež Leon XIV. je v ponedeljek na letalskem oporišču Las Palmas v perujski prestolnici Lima iz papamobila pozdravljal vernike, ko ga je v obraz zadel predmet iz množice. Na posnetku je videti, kako se je zdrznil in si pomel oko, njegovo spremstvo pa je takoj pomislilo na najhujše. A ni bilo tako hudo.

Po poročanju medijev ga je predmet zadel blizu očesa. Prva poročanja navajajo, da je šlo za manjši rožni venec z desetimi jagodami. Papež je nadaljeval vožnjo, maša pa se je začela po načrtu. Papež naj bi jo odnesel brez znakov poškodbe.

Pred dnevi je rožni venec ujel in ga vrnil

Verniki papežu med vožnjami pogosto vržejo rožne vence, da bi jih blagoslovil. Pred nekaj dnevi je enega ujel, ga blagoslovil in vrnil dekletu, ki mu ga je vrglo. Med pozdravljanjem množic je doslej ujel tudi plišaste igrače in zastave, v Rimu pa je od vernikov iz rodnega Chicaga sprejel celo pico.

V Peruju je služboval kot misijonar in škof

Z mašo v Limi je sklenil šestdnevni obisk Peruja in dvanajstdnevno turnejo, na kateri je obiskal tudi Urugvaj in Argentino. Kot smo poročali, je v Peruju preživel približno dve desetletji, tam služboval kot misijonar in škof ter pridobil perujsko državljanstvo. »Perujsko ljudstvo je tudi moje ljudstvo!« je dejal v pridigi. Ob slovesu se je gostiteljem zahvalil in povedal, da se je pri njih počutil kot doma.