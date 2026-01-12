  • Delo d.o.o.
DOGAJANJE V IRANU

Prepolne bolnišnice in mrtvašnice: žrtve so večinoma zelo mlade, stare med 20 in 25 leti

Iz Irana poročajo o obračunu oblasti s protestniki.
Protesti pred Belo hišo v znak solidarnosti z iranskimi protestniki FOTO: Tom Brenner/Reuters
Protesti pred Belo hišo v znak solidarnosti z iranskimi protestniki FOTO: Tom Brenner/Reuters
A. J.
 12. 1. 2026 | 07:39
2:07
A+A-

Organizacija Amnesty International je sporočila, da analizira izjemno skrb vzbujajoča in verodostojna poročila, da so iranske varnostne sile od četrtka znatno povečale nezakonito in smrtonosno uporabo sile proti protestnikom po vsej državi. Posledice nasilnega zatiranja protestov so še posebno vidne v zdravstvenem sistemu, ki je od petka zvečer na robu propada. Osebje v najmanj treh bolnišnicah je za BBC potrdilo, da so urgentni centri preobremenjeni s poškodovanci, zdravniki in medicinske sestre pa delajo v izrednih okoliščinah, pogosto brez dovolj opreme ali časa za zagotovitev ustrezne oskrbe. Bolnišnica v severnoiranskem mestu Rašt naj bi čez noč prejela kar 70 trupel ljudi, ubitih v spopadih.

»Nedvomno so bili to neposredni streli v glavo in prsni koš. Mnogi od teh mladih sploh niso prišli do bolniških postelj. Mrtvašnice so prenatrpane,« je dejal eden od zdravnikov. Posebej je poudaril, da so žrtve večinoma zelo mladi državljani. »Večina jih je bila starih med 20 in 25 leti. Nekaterih sploh nisem mogel pogledati, tako šokantno je bilo,« je dejal bolnišnični delavec in dodal, da so takšni prizori močno vplivali na zdravstveno osebje.

Simbol protestnikov je zastava, kakršno so uporabljali v Iranu pred revolucijo, po kateri se je na vrh zavihtela sedanja skrajna verska vlada. FOTO: Tom Brenner/ Reuters
Simbol protestnikov je zastava, kakršno so uporabljali v Iranu pred revolucijo, po kateri se je na vrh zavihtela sedanja skrajna verska vlada. FOTO: Tom Brenner/ Reuters

Protesti v Iranu so izbruhnili zaradi naraščajoče inflacije, ki je močno prizadela prebivalstvo. Protestniki zahtevajo konec vladanja ajatole Alija Hameneja, ki ga krivijo za trenutne gospodarske težave in politično represijo. Iranske oblasti so protestnike označile za »sovražnike boga«, kar je zločin, ki lahko vodi do smrtne kazni. Iran je uvedel internetni mrk, kar pomeni, da je komunikacija z zunanjim svetom močno omejena. Poleg tega so omejili dostop mednarodnim novinarskim organizacijam.

Iranske oblasti so uvedle internetni mrk.

Več iz teme

protestiIranbolnišnicežrtveprotivladni protestismrtne žrtve
10:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
STE GA VIDELI?

V Trbovljah izginil 51-letni Igor Grošelj: policija prosi za pomoč

Če menite, da ste pogrešanega videli, si poskusite zapomniti čim več podrobnosti: točno lokacijo, čas, smer gibanja, opis oblačil in vozila.
12. 1. 2026 | 10:43
10:33
Bulvar  |  Domači trači
RAZGALIL SVOJO DUŠO

Srce parajoča izpoved slovenskega pevca o težki ločitvi (VIDEO)

Za nasmehom in hiti se skriva bolečina.
12. 1. 2026 | 10:33
10:18
Novice  |  Slovenija
MOČNO VZNEMIRJEN

Skrivnostni dron nad hišo v Ljubljani, Žiga zaskrbljen: »Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil ...«

Neznani dron je v Ljubljani snemal hišo v mraku.
12. 1. 2026 | 10:18
10:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZIL NEZANESLJIVO

Smrtno nevarno: voznik v Ljubljani imel desetkrat preveč alkohola v izdihanem zraku

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so jih v petek okoli 18. ure obvestili o vozniku ...
12. 1. 2026 | 10:04
09:54
Bulvar  |  Zanimivosti
KO JE UBIL IN POJEDEL NJENO MAČEHO

Hči kanibala razkriva: »Oče mi je po umoru in kanibalizmu podaril srhljivo stvar ...« (VIDEO)

Očetov grozljivi zločin je močno zaznamoval njeno življenje.
12. 1. 2026 | 09:54
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODETI V ČRNO

Slovenska policija žaluje, mnogo prezgodaj se je poslovila priljubljena policistka

Od nje se bodo poslovili v torek, 13. januarja 2026, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg v Slovenj Gradcu.
12. 1. 2026 | 09:40

