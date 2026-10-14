Presenečeni celo znanstveniki: v enem tednu je ta žival dobila novo srce

Elysia marginata spada med morske polže, ki se prehranjujejo z algami. Znanstveniki so po naključju opazili, da je posamezni osebek ločil glavo od preostanka telesa, glava pa se je nato začela samostojno premikati. Raziskovalca Sayaka Mitoh in Yoichi Yusa sta zato nenavadno vedenje podrobno proučila in ugotovitve objavila v znanstveni reviji Current Biology.

Ko se je glava ločila od preostanka telesa, se je začela samostojno premikati.

Ugotovila sta, da lahko glava nato ponovno zgradi skoraj celotno telo, presenetilo pa ju je, da ločena glava ni takoj poginila. Pri mlajših osebkih se je rana hitro zacelila, glava pa je že v nekaj urah začela ponovno sprejemati hrano. V približno enem tednu je začelo nastajati novo srce, celotno telo pa se je obnovilo v približno treh tednih. Novi deli niso zgolj zunanja ovojnica, temveč vključujejo tudi notranje organe. Telo, ki ga je polž zapustil, je bilo medtem precej večje od preživele glave. Raziskovalci so ugotovili, da je lahko predstavljalo več kot 80 odstotkov celotne telesne mase živali. Znanost sicer še vedno nima odgovora, zakaj bi si žival sploh odtrgala telo, ena glavnih domnev pa je povezana s paraziti. Raziskovalca sta namreč v osebkih pogosto našla notranje zajedavce. Možno je, da Elysia marginata s tem skrajnim dejanjem odstrani okuženi del telesa in si s tem poveča možnosti za preživetje.

Izkorišča energijo

Elysia marginata ima še eno zanimivo lastnost. Med prehranjevanjem z algami lahko v svoje telo shrani njihove kloroplaste – celične strukture, ki pri algah omogočajo fotosintezo. Ta pojav se imenuje kleptoplastija. Zaradi njega lahko morski polž nekaj časa izkorišča energijo, ki nastaja s pomočjo svetlobe. Kloroplasti namreč pomagajo živali pridobivati energijo v obdobju, ko je njeno telo v procesu regeneracije.

A raziskovalca ugotavljata, da so bili uspešni predvsem mlajši osebki. Pri starejših živalih se glava po ločitvi ni začela hraniti in je po približno desetih dneh poginila. To nakazuje, da sposobnost regeneracije ni enaka skozi vse življenje. Zanimivo je tudi, da se odrezano telo samo ne more vrniti v prvotno stanje. Telo lahko nekaj časa ostane aktivno, vendar ne more ponovno razviti glave.

Med prehranjevanjem z algami lahko v svoje telo shrani njihove kloroplaste – celične strukture, ki pri algah omogočajo fotosintezo. FOTO: Kata Beach Shore Diving