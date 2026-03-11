  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKA

Presenečenje za Hrvatico: ogledovanje poročnih oblek ni bilo zastonj

V trgovinah na Hrvaškem zaračunajo tudi pomerjanje poročnih oblek. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov, še zlasti fotografiranje.
Mlada Hrvatica je iskala poročno obleko. FOTO: Getty Images
Mlada Hrvatica je iskala poročno obleko. FOTO: Getty Images
I. R.
 11. 3. 2026 | 08:01
3:21
A+A-

Datum poroke je bil že določen, čas je neusmiljeno tekel, začeti pa se je moralo tudi iskanje popolne obleke. Tako kot večina bodočih nevest je tudi mlada Hrvatica iz Osijeka najprej pregledovala ponudbo na internetu. Oglasi za šivanje poročnih oblek po meri so se ji zdeli privlačni in finančno sprejemljivi. Kljub temu se je odločila obiskati nekaj salonov za prodajo in izposojo, da bi si ustvarila jasnejšo sliko.

V prvi salon je prišla v spremstvu priče, matere in prijateljice. »Poročne obleke so bile resnično prekrasne. Ena mi je takoj padla v oči in stopila sem proti njej, da bi si jo bolje ogledala in preverila ceno,« povzema njeno pripoved reški Novi list.

Še preden pa ji je uspelo priti do obleke, sta do nje stopili uslužbenki in kmalu je izvedela, da ogledovanje poročnih oblek ni brezplačno – ura zadrževanja v salonu za tri osebe je stala 20 evrov, za štiri osebe 50 evrov, za vsako dodatno osebo pa je cena še naraščala. Bila je šokirana. »Nikoli še nisem slišala, da se pri nas zaračunava že samo ogledovanje. Res je, v ameriških filmih to prikazujejo kot majhno zabavo s šampanjcem in kolački, a tukaj tega ni bilo,« pripoveduje.

Ura zadrževanja v salonu za tri osebe je stala 20 evrov, za štiri osebe 50 evrov.

Kljub presenečenju je soglašala. Pojasnili so ji tudi, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, še posebej fotografiranje, saj so, kot so ji povedali, nekatere stranke obleke fotografirale in jih nato dale izdelati šiviljam. Naslednje presenečenje jo je doletelo, ko je vprašala za ceno poročne obleke, ki ji je bila najbolj všeč. »Namesto da bi mi povedali ceno, so me vprašali, kakšen je moj proračun. Rekla sem 1100 do 1200 evrov,« pripoveduje.

Po tem so ji uslužbenke diskretno dale vedeti, da je obleka, ki si jo je ogledovala, nad tem zneskom. Smela si jo je ogledati, ne pa tudi pomeriti. Le nekaj poročnih oblek v salonu je bilo »v njenem cenovnem razredu«, vendar za nobeno ni poznala natančne cene. »Na koncu sem zagledala eno, ki mi je bila res všeč. PomeriIa sem jo in se odločila za nakup. Mama mi je predlagala, naj obiščemo še kakšen salon, a nisem želela plačevati dodatnih 150 evrov samo za ogledovanje,« pravi.

Po besedah Tanje Popović Filipović, predsednice Centra za izobraževanje in informiranje potrošnikov, pa je bilo v tem primeru kršenih več zakonskih določb. »Cena mora biti jasno, vidno in nedvoumno označena. Trgovec ne sme spraševati potrošnika, kakšen je njegov proračun, niti oblikovati cene na tej podlagi. To je cenovna diskriminacija in je strogo prepovedana,« je poudarila.

Več žensk je potrdilo takšno prakso salonov za izposojo in prodajo poročnih oblek na Hrvaškem ter navedlo, da marsikje dodatno zaračunajo ne le ogledovanja, ampak tudi pomerjanje oblek, še piše Novi list.

Več iz teme

porokaporočna oblekaHrvaškacene
ZADNJE NOVICE
08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Vnetje mehurja prizadene zlasti ženske

Pri vnetju mehurja je treba več piti, učinkovit je tudi brusnični čaj.
11. 3. 2026 | 08:45
08:33
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ta slovenski vrh dvakrat letno ponuja pravo pašo za oči (FOTO)

Loncmanova Sivka, kopasta vzpetina nad Žirmi, je običajno samoten vrh, marca pa se na njej tare ljudi, ki občudujejo morje žafranov.
11. 3. 2026 | 08:33
08:33
Bulvar  |  Glasba in film
DOKUMENTAREC

V ljubljanski Odiseji premierno dokumentarni film Nikola Tesla

Dokumentarec o Nikoli Tesli ni le film o znanstveniku. Režiserka Janja Glogovac ga je ustvarjala kar 10 let.
11. 3. 2026 | 08:33
08:14
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Za ta večer so košarkarji Cedevite Olimpije garali od poletja

Cedevita Olimpija danes (19:00) v Stožicah gosti nemški Chemnitz. Zmagovalec napreduje v četrtfinale evropskega pokala.
Nejc Grilc11. 3. 2026 | 08:14
08:10
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tako pripravimo goveji golaž v pol ure (VIDEO)

Goveji golaž iz ekonom lonca je pripravljen v le 30 minutah. Preprost recept, ki daje bogat okus kot pri dolgem, počasnem kuhanju.
Odprta kuhinja11. 3. 2026 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
ŽELEL ODPELJATI OTROKA

Oglasil se je Luka Dončić in povedal vse o razhodu z Anamario Goltes

Luka želi otroka odpeljati v ZDA, Anamaria je odločno proti. Goltesova je preko ameriškega sodišča že vložila zahtevo za določitev višine preživnine ter za povrnitev stroškov odvetnikov. Luka svoje druge hčerke Gabriele menda sploh še ni videl.
11. 3. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki