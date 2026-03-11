Presenečenje za Hrvatico: ogledovanje poročnih oblek ni bilo zastonj

Datum poroke je bil že določen, čas je neusmiljeno tekel, začeti pa se je moralo tudi iskanje popolne obleke. Tako kot večina bodočih nevest je tudi mlada Hrvatica iz Osijeka najprej pregledovala ponudbo na internetu. Oglasi za šivanje poročnih oblek po meri so se ji zdeli privlačni in finančno sprejemljivi. Kljub temu se je odločila obiskati nekaj salonov za prodajo in izposojo, da bi si ustvarila jasnejšo sliko.

V prvi salon je prišla v spremstvu priče, matere in prijateljice. »Poročne obleke so bile resnično prekrasne. Ena mi je takoj padla v oči in stopila sem proti njej, da bi si jo bolje ogledala in preverila ceno,« povzema njeno pripoved reški Novi list.

Še preden pa ji je uspelo priti do obleke, sta do nje stopili uslužbenki in kmalu je izvedela, da ogledovanje poročnih oblek ni brezplačno – ura zadrževanja v salonu za tri osebe je stala 20 evrov, za štiri osebe 50 evrov, za vsako dodatno osebo pa je cena še naraščala. Bila je šokirana. »Nikoli še nisem slišala, da se pri nas zaračunava že samo ogledovanje. Res je, v ameriških filmih to prikazujejo kot majhno zabavo s šampanjcem in kolački, a tukaj tega ni bilo,« pripoveduje.

Kljub presenečenju je soglašala. Pojasnili so ji tudi, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, še posebej fotografiranje, saj so, kot so ji povedali, nekatere stranke obleke fotografirale in jih nato dale izdelati šiviljam. Naslednje presenečenje jo je doletelo, ko je vprašala za ceno poročne obleke, ki ji je bila najbolj všeč. »Namesto da bi mi povedali ceno, so me vprašali, kakšen je moj proračun. Rekla sem 1100 do 1200 evrov,« pripoveduje.

Po tem so ji uslužbenke diskretno dale vedeti, da je obleka, ki si jo je ogledovala, nad tem zneskom. Smela si jo je ogledati, ne pa tudi pomeriti. Le nekaj poročnih oblek v salonu je bilo »v njenem cenovnem razredu«, vendar za nobeno ni poznala natančne cene. »Na koncu sem zagledala eno, ki mi je bila res všeč. PomeriIa sem jo in se odločila za nakup. Mama mi je predlagala, naj obiščemo še kakšen salon, a nisem želela plačevati dodatnih 150 evrov samo za ogledovanje,« pravi.

Po besedah Tanje Popović Filipović, predsednice Centra za izobraževanje in informiranje potrošnikov, pa je bilo v tem primeru kršenih več zakonskih določb. »Cena mora biti jasno, vidno in nedvoumno označena. Trgovec ne sme spraševati potrošnika, kakšen je njegov proračun, niti oblikovati cene na tej podlagi. To je cenovna diskriminacija in je strogo prepovedana,« je poudarila.

Več žensk je potrdilo takšno prakso salonov za izposojo in prodajo poročnih oblek na Hrvaškem ter navedlo, da marsikje dodatno zaračunajo ne le ogledovanja, ampak tudi pomerjanje oblek, še piše Novi list.