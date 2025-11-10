Prestolnico pretresla eksplozija avtomobila, mrtvih najmanj osem ljudi. Prizori so grozljivi (FOTO in VIDEO)

Najmanj osem ljudi je umrlo v eksploziji v bližini znamenite Rdeče trdnjave v gosto poseljeni četrti indijske prestolnice New Delhi, je sporočila mestna policija.

Lokalni mediji so objavili posnetke ognja in dima iz več vozil na ulici v bližini postaje podzemne železnice v starem delu New Delhija.

»Počasi premikajoče se vozilo se je ustavilo pri rdeči luči - nato je prišlo do eksplozije, zaradi katere so bila poškodovana tudi bližnja vozila. Več ljudi je umrlo, nekaj je poškodovanih,« je povedal predstavnik policije v New Delhiju.

Vzrok še preiskujejo

»V bližini Rdeče trdnjave je eksplodiral avtomobil, vzrok preiskujejo,« je potrdil tiskovni predstavnik mestne policije Sanjay Tyagi.

Lokalne televizije so poročale o najmanj 11 poškodovanih. Gasilci in policisti so hitro prispeli na kraj dogodka, je poročala NDTV.

Vzrok eksplozije za zdaj ni znan, prav tako še ne vedo, ali je šlo za nesrečo ali namerno povzročen incident.

FOTO: Sajjad Hussain Afp

Zagorelo je najmanj devet vozil, pa je dejal namestnik vodje gasilske službe v Delhiju in dodal, da so gasilske ekipe požar pogasile.