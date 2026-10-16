Prestopna sekunda se poslavlja: konec umetnega naravnavanja svetovnih ur

Mednarodna skupnost znanstvenikov, diplomatov in strokovnjakov za meroslovje je na 28. Generalni konferenci za uteži in mere v Versaillesu sprejela zgodovinsko odločitev o trajni ukinitvi prestopne sekunde. S spremembo, ki bo uradno stopila v veljavo 20. maja 2027, so hkrati prepovedali kakršna koli dodatna prilagajanja do tega datuma. To pomeni, da se je obdobje občasnega umetnega naravnavanja svetovnih ur končalo.

S tem so po treh desetletjih razprav naposled rešili pereč problem digitalne dobe. Kakor je tik pred glasovanjem poudaril Noel Dimarc, znanstvenik s francoskega Nacionalnega centra za znanstvene raziskave (CNRS): »Po 30 letih razprav smo pripravljeni.«

Prestopna sekunda postala tehnološka nočna mora

Koordinirani svetovni čas (UTC) je temelj sodobne družbe, saj se nanj zanašajo računalniški sistemi, pametni telefoni, sateliti, telekomunikacije, borze in navigacijski sistemi, kot je GPS. Ta standard se izračunava na podlagi povprečja atomskih ur po vsem svetu, postopek pa vodi Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM).

Ker pa se Zemlja ne vrti s povsem enakomerno hitrostjo, astronomski dan ne traja vsakič natanko 24 ur. Da bi razliko med vrtenjem planeta in izjemno natančnimi atomskimi urami ohranili v okviru ene sekunde, so leta 1972 uvedli prestopno sekundo. Od takrat so opravili skupno 27 popravkov, zadnjega 31. decembra 2016.

Čeprav je bila zamisel sprva videti kot elegantna rešitev, je v sodobnem digitalnem okolju povzročala vse večje težave. Umetno dodajanje sekund je sprožalo izpade strežnikov, rušenje podatkovnih centrov in motnje na finančnih trgih.

Strah pred »negativno sekundo« je pospešil odločitev

Pritisk za spremembo sistema se je močno povečal sredi prejšnjega desetletja, ko so opazili, da se rotacija Zemlje rahlo pospešuje. Znanstveniki in IT-sektor so se tako soočili s scenarijem, ki ga dotlej niso nikoli preizkusili: z možnostjo uvedbe »negativne prestopne sekunde« oziroma z odvzemom ene sekunde na urah.

Strokovnjaki so opozarjali, da bi prisilno vračanje časa nazaj lahko povzročilo nepredvidljive motnje v globalni infrastrukturi, saj večina programske opreme na takšen skok preprosto ni prilagojena. Nick Stamatakos, vodja Oddelka za orientacijo Zemlje pri Ameriškem pomorskem observatoriju, ki upravlja sistem GPS, je izpostavil, da je bila prav izognitev negativni sekundi eden ključnih razlogov za dokončno opustitev dosedanjega modela.

Kaj prinaša prihodnost?

Po novem načrtu se bo odstopanje med koordiniranim svetovnim časom in naravno rotacijo Zemlje postopoma povečevalo. Namesto pogostih in tveganih vrivanj posameznih sekund znanstveniki predvidevajo, da bi v daljni prihodnosti po potrebi uvedli večji popravek – tako imenovano »prestopno uro«. Glede na trenutne izračune pa takšen ukrep ne bo potreben še najmanj tisoč let.

Za vsakodnevno življenje odločitev ne prinaša opaznih sprememb, saj bodo pametni telefoni in računalniki delovali naprej kot doslej. Globalni tehnološki sektor je s tem razbremenjen sistemskih napak, čeprav ta korak v simbolnem smislu pomeni formalno ločitev uradnega merjenja časa od naravnega, kozmičnega ritma, po katerem je človeštvo živelo stoletja.