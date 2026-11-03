Pretres na javni televiziji! Voditelji v črnini, oddaje umaknili s programa: kaj se dogaja? (VIDEO)

Na Češkem danes vladajo izredne razmere na javni radioteleviziji. Zaposleni na Češki televiziji in Češkem radiu so začeli 24-urno stavko, s katero nasprotujejo načrtom oblasti za spremembo financiranja javnih medijev. Stavka se je začela danes takoj po polnoči. Na informativnem programu ČT24 so voditelji polnočne novice predstavili oblečeni v črno, nato pa je televizija prešla na predvajanje arhivskih oddaj.

Tudi Češki radio je poslušalce obvestil, da bodo večji del običajnega programa nadomestili glasba in ponovitve. Za protestom stoji pobuda Veřejnoprávně, ki združuje zaposlene na obeh javnih medijih, podporo pa so ji izrekli tudi sindikati.

Zakaj so se odločili za tako drastičen korak?

V središču spora je predlog vladajoče koalicije o ukinitvi televizijskega in radijskega prispevka. Če bi ga sprejeli, bi Češko televizijo in Češki radio namesto neposredno iz prispevkov financirali iz državnega proračuna.

Zaposleni opozarjajo, da bi takšna sprememba lahko resno ogrozila neodvisnost javnih medijev in njihovo dolgoročno finančno stabilnost. Po njihovih navedbah bi predlagana ureditev medijema zagotovila tudi občutno manj denarja. Posebej jih skrbi, da bi se s financiranjem iz državnega proračuna povečala odvisnost javnih medijev od vsakokratne politične oblasti. Predlog podpira vladajoča koalicija strank ANO, SPD in Motoristi, ki je v parlamentu dosegla prednostno obravnavo sprememb. Prav pospešeno sprejemanje zakonodaje je bilo eden od povodov za stavko.

Gledalci ostali brez priljubljenih oddaj

Stavka je tako močno posegla v televizijski program. Po napovedih Češke televizije gledalci danes med drugim ne bodo mogli spremljati oddaj Události, Studio 6, Dobré ráno, Sama doma, Černé ovce in Události v kultuře. Tudi na radijskih postajah so odpadle številne oddaje in redna javljanja voditeljev. Običajni program nadomeščajo glasba, ponovitve in arhivski posnetki. Spremembe so opazne tudi na spletnih straneh obeh medijev. Objavljanje novih novic, podkastov in drugih digitalnih vsebin je omejeno, spletni strani ČT24 in iRozhlas.cz pa obiskovalce opozarjata na stavko.

Kaj pa, če se zgodi kaj izrednega?

Kljub stavki javna medija zagotavljata osnovno obveščanje prebivalstva. V primeru večjih nesreč, kriznih razmer ali drugih izrednih dogodkov bodo poskrbeli, da bodo pomembne informacije dosegle javnost. Vodstvo Češkega radia je sporočilo, da spoštuje pravico zaposlenih do stavke, hkrati pa poudarilo odgovornost do milijonov poslušalcev, ki vsak dan spremljajo njihove programe. Stavkajoči in njihovi podporniki so za danes napovedali tudi protestna zborovanja v več čeških mestih.