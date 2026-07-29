Pretresljiv dogodek v zagrebškem živalskem vrtu: ubil jo je lev

V zagrebškem živalskem vrtu se je danes v ogradi za leve zgodil pretresljiv dogodek. Po objavi na uradnem profilu živalskega vrta na Facebooku je mladi lev ubil levinjo.

»Mladi lev Uganda je napadel levinjo Tayri in jo usmrtil. Med divjimi živalmi prihaja do spopadov, kar je del njihovega naravnega vedenja,« so pojasnili v Živalskem vrtu mesta Zagreb. V objavi so dodali, da so mladi levi zveri izjemne velikosti in moči. Njuno spoznavanje in združevanje je zato ob veliki pozornosti zaposlenih spremljal tudi niz varnostnih ukrepov.

Ogrožena vrsta

»Desetega julija sta bila uspešno združena v pomožnem prostoru, od 21. julija pa sta bila skupaj v zunanjem delu ograde Levja skala Kidepo. Par se je dobro razumel in nič ni nakazovalo, da bi lahko prišlo do takšnega dogodka,« so zapisali. Takoj ko so izvedeli za napad mladega leva na levinjo, so izvedli vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in živali. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih ustanov bodo poskušali ugotoviti, zakaj je prišlo do tragičnega dogodka.

Uganda in Tayri sta v Zagreb prispela zaradi razmnoževanja v okviru evropskega vzrejnega programa. Severna populacija afriškega leva, ki ji pripadata, je na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave uvrščena med ogrožene vrste. V naravi živi le še okoli 250 osebkov te populacije, zato je njihova vzreja pod človeško oskrbo nujna, so še pojasnili.

Par levov je v hrvaško prestolnico prispel pred kratkim, javnosti pa so ju predstavili pred petimi dnevi. Lev Uganda je star pet let in je prišel iz francoskega Sigeana, levinja Tayri, ki je prispela iz madžarskega Veszpréma, pa je bila leto dni starejša. Leva, ki predstavljata severno populacijo afriških levov, sta v Zagrebu sicer pričakali 21-letni levinji Ayana in Nyota, ki pripadata južni populaciji te živalske vrste.