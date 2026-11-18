Brez zdravil, protibolečinskih sredstev in z zelo malo vode. V takšnih razmerah so leta 1991 v vukovarski bolnišnici reševali življenja ranjencev. Zdravnica Mirjana Semenić-Rutko je po 35 letih razkrila pretresljive podrobnosti, ki jih ni mogoče pozabiti. Nekateri ranjenci so med oskrbo zaradi neznosnih bolečin stiskali zobe, drugi so celo peli.

Ob 35. obletnici padca Vukovarja so se na Hrvaškem znova spomnili žrtev vojne in ljudi, ki so v najtežjih trenutkih reševali življenja. Letošnjo Kolono spomina v Vukovarju so vodili zaposleni iz nekdanje vojne bolnišnice, med njimi tudi zdravnica Mirjana Semenić-Rutko, ki je za hrvaško Novo TV obudila spomine na grozljive razmere leta 1991.

Takrat je bila komaj na začetku svoje zdravniške poti. Pravkar je diplomirala in začela prostovoljno opravljati pripravništvo v vukovarski bolnišnici. Namesto običajnega uvajanja v zdravniški poklic se je znašla sredi vojne. »Ko vidiš vse te mlade ljudi, s katerimi si hodil v šolo, svoje znance, jim boš seveda pomagal. To ni bila samo služba, ampak tudi čustvena podpora in prijateljstvo,« se je spominjala zdravnica.

Poudarila je, da so bili tako zdravstveni delavci kot ranjenci ločeni od svojih družin. Prav medsebojna povezanost jim je pomagala preživeti.

»Morala sem izbrati tri najhuje ranjene«

Najbolj pretresljiv del njene izpovedi razkriva, v kakšnih razmerah so zdravniki in medicinske sestre oskrbovali ranjence. Primanjkovalo jim je skoraj vsega, tudi najosnovnejših potrebščin.

Bitka za Vukovar: 87 dni pekla, ki so zaznamovali Hrvaško Bitka za Vukovar je bila ena najbolj krvavih bitk hrvaške osamosvojitvene vojne. Začela se je avgusta 1991, ko so mesto obkolile in napadle sile Jugoslovanske ljudske armade (JLA) ter srbske paravojaške enote. Po 87 dneh silovitih spopadov, nenehnega obstreljevanja in hudega pomanjkanja hrane, vode ter zdravil je Vukovar 18. novembra 1991 padel. Mesto je bilo skoraj povsem uničeno, umrlo je več tisoč ljudi, številne prebivalce pa so pregnali z njihovih domov. Po padcu mesta so srbske sile zagrešile tudi vojne zločine, med najbolj znanimi je pokol na Ovčari, kjer so umorili približno 200 ljudi, večinoma ujetnikov, odpeljanih iz vukovarske bolnišnice. Vukovar je postal simbol hrvaškega odpora, trpljenja in boja za neodvisnost.

»Nismo imeli vode. Na dan smo dobili približno liter do liter in pol vode, ki smo jo morali porabiti za pitje, umivanje ali kaj drugega. Razkužil smo imeli zelo malo. Ni bilo zdravil, niti protibolečinskih sredstev,« je povedala.

Zaradi pomanjkanja je morala sprejemati odločitve, ki si jih je danes težko predstavljati. »Izbrati sem morala denimo tri najhuje ranjene, ki so pred prevezovanjem ran dobili nekaj proti bolečinam. Vsi drugi so morali zdržati brez kakršnih koli zdravil. Stisnili so zobe. Nekateri so celo peli, medtem ko sem jim prevezovala rane. Zdržali smo, tako mi kot oni,« je opisala.

Po 35 letih končno priznanje za njihovo delo

Zdravnica ni skrivala ponosa, da so prav zaposleni nekdanje vojne bolnišnice letos stopili na čelo vukovarske Kolone spomina. »Danes je za nas poseben dan, saj smo po 35 letih dobili priložnost, da se prizna vse naše delo iz leta 1991 v vukovarski bolnišnici, pa tudi delo vseh naših kolegov po domovini, ki so ves čas stali ob strani braniteljem. Zato smo izjemno ponosni. Ni nas ostalo veliko, vendar smo vsi ponosni,« je dejala.

Ob koncu pogovora je poudarila, da so se med vojno borili za prihodnost, v kateri bi lahko njihovi otroci in vnuki živeli svobodno ter bili ekonomsko samostojni. Kljub vsemu, kar je doživela, svoj poklic še vedno opravlja z ljubeznijo. Kot je dejala, ni lepše novice od tiste, ko mati pove, da je porod potekal brez zapletov.