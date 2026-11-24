Ameriška služba za priseljevanje in carine (Ice) se je znova znašla pod plazom kritik, potem ko so zamaskirani agenti na letališču v Seattlu aretirali dva mehiška državljana, posnetek aretacije, med katero se niso identificirali, pa je zakrožil na družbenih omrežjih. Agencija Ice je kasneje potrdila, da so aretirali dva mehiška državljana, moškega in žensko, ker sta domnevno prekoračila veljavnost vizumov. Ženska naj bi enega od agentov ob aretaciji polila z vročo kavo, zaradi česar ji je Ice zagrozil z obtožbo zaradi napada na zveznega uradnika.

Popolna zmeda

Njuna odvetnica je za lokalno izpostavo ameriške televizije NBC povedala, da sta mehiška državljana oče in hči, da nista nezakonita priseljenca in nista nikoli prišla v navzkrižje z zakonom. Dodala je, da se agenti Ice pred aretacijo niso identificirali in niso bili oblečeni v uniforme, med postopkom pa sta zavladali panika in velika zmeda.

Guverner zvezne države Washington Bob Ferguson je v izjavi za medije ostro kritiziral agencijo Ice, ki da je ušla izpod nadzora. »Tako kot mnogi Američani sem ogorčen nad ravnanjem zamaskiranih agentov, ki se ne predstavijo in ljudi preprosto odvlečejo, medtem ko se vkrcavajo na letalo, s čimer povzročajo kaos v naših skupnostih. Ti dogodki na mednarodnem letališču Seattle-Tacoma so le najnovejši primer globoko neameriških taktik agencije Ice,« je dejal.

Agenti Ice so bili večkrat tarča kritik zaradi svojih taktik. FOTO: Tim Evans/Reuters

Ice so zaradi incidenta kritizirali tudi pri upravi letališča v Seattlu in letalski družbi Alaska Airlines, s katero bi morala leteti mehiška državljana. »Zgroženi smo zaradi incidenta, v katerega so bili vpleteni agencija Ice in dva potnika. Ukrepi na področju priseljevanja se izvajajo brez našega sodelovanja ali vednosti,« je sporočila uprava letališča. Tudi družba Alaska Airlines se je ogradila od incidenta in izrazila zaskrbljenost zaradi načina izvedbe aretacije.

Agencija Ice je bila v času drugega mandata predsednika Donalda Trumpa že večkrat tarča kritik zaradi delovanja njenih agentov in številnih incidentov, med drugim zaradi uboja dveh ameriških državljanov v Minnesoti, ki sta januarja sodelovala na protestih proti nasilju agentov Ice in ostri migracijski politiki.