Pretresljivi prizori s priljubljenih hrvaških plaž: poglejte, kaj je naplavilo morje (FOTO)

Na dubrovniških plažah in v tamkajšnjem pristanišču so v sredo po poročanju hrvaških medijev začeli veliko čistilno akcijo, potem ko so območje v minulih dneh preplavile smeti. Močan jugo na dele hrvaške obale vsako let naplavi velike količine odpadkov, največ iz Albanije, v reševanje problema pa se je vključilo tudi zunanje ministrstvo. Usklajena čistilna akcija, ki jo izvajajo pristojne mestne službe, se je začela v sredo zjutraj in bo predvidoma trajala več dni, je poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Plaža Banje. FOTO: Grgo Jelavic/Pixsell

Cilj je po navedbah mesta Dubrovnik odstraniti večje količine odpadkov, ki jih je naplavilo morje po neurju, ter ponovno urediti območje in zagotoviti varnost. Prvi tovornjak z odpadki je v sredo odpeljal več tisoč litrov odpadkov, med katerimi so plastični predmeti, del katerih bodo predelali, pa tudi medicinski material iz različnih držav.

»Kriva je Albanija«

Čistilna akcija po besedah dubrovniškega župana Mata Frankovića sicer ni trajna rešitev. Kot je povedal ob njenem začetku, si hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve že dlje časa prizadeva za rešitev problema z Albanijo, češ da so znane lokacije, od koder morje prinese smeti. Enake težave kot Dubrovnik imajo sicer po besedah predsednika dubrovniško-neretvanske županije Blaža Peza v vseh zalivih, obrnjenih proti jugovzhodu, od Konavlov do Lastova. »Albanija z odlaganjem smeti v morje povzroča težave vsem na Jadranu. Edina rešitev je čezmejno sodelovanje,« je dejal po poročanju HRT in dodal, da naj bi bil v načrtu tudi satelitski nadzor morja, da bi odpadke prestregli že na odprtem morju.