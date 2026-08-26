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Pretresljivi prizori: vse je izginilo v nekaj sekundah, najmanj 17 mrtvih, pogrešanih več turistov (VIDEO)

Opozarjamo, posnetki, ki so nastali, so pretresljivi. Intenzivno iskanje velikega števila pogrešanih ljudi je v teku, med njimi je tudi uradno osebje.
Srce parajoča poplava v Rasuwi v Nepalu FOTO: X, zaslonski posnetek
Srce parajoča poplava v Rasuwi v Nepalu FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 26. 8. 2026 | 16:05
 26. 8. 2026 | 16:05
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Močna hudourniška poplava je prizadela himalajsko območje Nepala ob meji s Tibetom, kjer je voda uničila vasi ter močno poškodovala ceste, mostove in energetske projekte. Policija navaja, da je umrlo najmanj 17 ljudi, vendar se bojijo, da je število žrtev bistveno večje.

V teku je intenzivno iskanje velikega števila pogrešanih ljudi, med njimi tudi pripadnikov različnih služb – 26 policistov, devet pripadnikov oborožene policije, 44 vojakov ter več zaposlenih v carinski in imigracijski službi.

Pogrešanih 400 turistov

Nepalska turistična organizacija navaja, da je pogrešanih najmanj 400 turistov, med njimi tudi tuji državljani. Dodajajo, da pospešeno preverjajo lokacije in varnostno stanje vseh ljudi, ki so potovali po tem območju.

Po uradnih podatkih Nepalske turistične organizacije je med 291 pogrešanimi tujimi državljani 105 državljanov Indije, poleg tega pa še 37 Indijcev s prebivališčem v tujini, 17 državljanov Malezije, 12 britanskih državljanov, štirje državljani Južnoafriške republike, trije Američani ter po en državljan Avstralije in Nizozemske. Za 111 oseb narodnost še ni bila uradno potrjena.

MZEZ o slovenskih državljanih

Preverili smo, ali so na prizadetem območju tudi Slovenci. »Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter pristojno veleposlaništvo Republike Slovenije v New Delhiju izvajata vse potrebne aktivnosti za preverjanje, ali so med osebami na prizadetem območju tudi slovenski državljani in ali kdo potrebuje konzularno pomoč. Trenutno nimamo potrjenih informacij o slovenskih državljanih med pogrešanimi ali ogroženimi osebami. O vseh novih in potrjenih informacijah bomo javnost pravočasno obvestili,« so sporočili.

Dodajajo, da v Nepalu in Tibetu ni slovenskih državljanov, ki bi imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Pretresljiv posnetek

Nadzorna kamera je v Nepalu posnela pretresljive trenutke. Na posnetku je videti ljudi, ki poskušajo pobegniti le nekaj sekund, preden je uničujoči blatni plaz pogoltnil mejni prehod med Nepalom in Kitajsko.

Je poplavo povzročil potres?

Uničujoča hudourniška poplava je v sredo zgodaj zjutraj prizadela regijo Rasuwa, ki leži severno od nepalske prestolnice Katmandu. Poplavo, ki je opustošila naselja na severu Nepala, naj bi povzročil potres, ki je sprožil velik zemeljski plaz in z njim zajezil reko Bhote Koshi, je povedal nepalski zunanji minister Shishir Khanal»Potres se je danes zgodil ob 8.37, zaradi njega pa je prišlo do velikega zemeljskega plazu, ki je zajezil reko, kar je po vsej verjetnosti povzročilo poplavo,« je Khanal povedal med sejo predstavniškega doma.

Ameriški geološki zavod (USGS), ki beleži potrese po vsem svetu, je v tem območju ob istem času, kot ga je navedel Khanal, zabeležil potres z magnitudo 4,4.

Prizadet tudi Tibet

Tibet, avtonomna regija Kitajske, je prav tako prizadelo veliko poplav, kitajski državni mediji pa opozarjajo na veliko število žrtev. Obstaja bojazen, da bo število umrlih še naraščalo, medtem ko trenutno potekajo obsežne iskalne in reševalne akcije. Kitajski predsednik Xi Jinping je ukazal izvedbo obsežnih iskalnih in reševalnih operacij, da bi našli pogrešane, potem ko je blatni plaz v Nepalu povzročil »veliko število žrtev« v okrožju Gyirong na Tibetu.

Kitajska osrednja vlada je na območje Tibeta napotila specializirane ekipe in dodatno osebje, ki sodelujejo pri zahtevnih iskalnih in reševalnih operacijah, poroča Danas.hr.

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