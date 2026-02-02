Preverjali bi družbena omrežja, pod vprašajem 157 tisoč delovnih mest

Čeprav je svetovni turizem v porastu, so ZDA po podatkih Reutersa v minulem letu zaznale šest odstotkov turistov manj kot v letu 2024. V analizi ugotavljajo, da so se turisti – raje kot v ZDA – usmerili v Španijo, Francijo in na Japonsko. Tudi za letos napovedujejo slabih pet odstotkov rasti svetovnega turizma, a (znova) ne v ZDA, kjer pričakujejo še manj obiskovalcev od drugod zaradi preverjanja družbenih omrežij potnikov, ki ga načrtujejo ameriške oblasti.

Za pet let nazaj

Po novem bi bila predmet nadzora v obliki zbiranja podatkov tudi uporaba družbenih omrežij obiskovalcev, pri čemer bi preverili zgodovino v zadnjih petih letih. Kandidati bi morali deliti telefonske številke zadnjih pet let, e-poštne naslove v zadnjem desetletju, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke. Poostren nadzor nad uporabo družbenih omrežij tujih obiskovalcev bi lahko prihodke od tujskega turizma ZDA oklestil za do 15,7 milijarde dolarjev.

Predlog Washingtona bi prizadel turiste iz 42 držav, ki za prihod v ZDA ne potrebujejo vizuma. Med njimi smo tudi Slovenci. Turiste bi lahko tovrstna dejanja odvrnila od obiska ZDA, opozarja Svetovni svet za turizem in potovanja (WTTC). Anketa WTTC med potencialnimi potniki v ZDA iz držav, oproščenih vizumov, je namreč pokazala, da jih 34 odstotkov opozarja, da bo v primeru dejanske uveljavitve nadzora njihove uporabe družbenih medijev »nekoliko ali veliko manj verjetno, da bodo obiskali ZDA v naslednjih dveh do treh letih«.

Ker anketiranci menijo, da bi bile ZDA ob uveljavitvi sprememb manj gostoljubne in manj privlačne tako za turistična kot za poslovna potovanja, so v WTTC ocenili, da bi to lahko samo letos pomenilo 4,7 milijona manj mednarodnih prihodov tujih turistov. Ameriški turistični sektor bi bil lahko posledično ob 157.000 delovnih mest.