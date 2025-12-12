Previdno: Temu je v središču nove preiskave!

Evropska komisija je nenapovedano pregledala evropski sedež spletnega trgovca Temu v Dublinu. Preiskava poteka v okviru evropske uredbe o tujih subvencijah, njen cilj pa je ugotoviti, ali podjetje na evropskem trgu posluje z nepoštenimi prednostmi, ki izhajajo iz morebitne podpore kitajske države. »Lahko potrdimo, da je komisija nenapovedano pregledala prostore podjetja, dejavnega v sektorju spletne trgovine v EU,« je v četrtek sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije. To ni prvič, da se je Temu znašel v središču pozornosti evropskih oblasti. Kitajski spletni trgovec je že nekaj časa pod drobnogledom zaradi očitkov, da ne vlaga dovolj napora v preprečevanje prodaje nezakonitih izdelkov prek svoje platforme. Uredba o tujih subvencijah, na podlagi katere poteka preiskava, Evropski uniji omogoča ukrepanje proti podjetjem, ki s pomočjo državne podpore pridobijo nepošteno prednost pred konkurenti.

Temu ima v Evropski uniji približno 116 milijonov mesečnih uporabnikov. Platforma se oglašuje s sloganom »nakupuj kot milijarder,« s čimer poudarja izjemno nizke cene in veliko količino izdelkov. Njegov poslovni model temelji na neposrednem povezovanju evropskih potrošnikov z milijoni kitajskih prodajalcev in proizvajalcev. Ukrepanje proti Temuju spominja na lanski primer iz avtomobilske industrije, ko je EU po obsežni preiskavi uvedla do 38-odstotne carine na električna vozila več kitajskih proizvajalcev. Zaostrovanje odnosa do kitajskih podjetij je vsaj delno povezano tudi z izrazitim trgovinskim primanjkljajem Evropske unije s Kitajsko, ki je lani znašal približno 300 milijard evrov. Posebej zgovoren je podatek, da je Nemčija prejšnji mesec prvič uvozila več blaga iz Kitajske, kot ga je tja izvozila.

Evropski regulatorji opozarjajo tudi, da se je priliv kitajskega blaga v EU okrepil po tem, ko so ZDA z visokimi carinami omejile dostop do svojega trga. Del proizvodnje se je zato preusmeril v Evropo, Avstralijo in jugovzhodno Azijo, poroča Dnevnik. Nenapovedana racija v Dublinu pomeni pomemben korak v prizadevanjih EU, da zaščiti notranji trg pred nepoštenimi praksami. Če bo komisija ugotovila kršitve, bi lahko sledili resni ukrepi, ki bi vplivali tudi na širši trg spletne trgovine v Evropi. Kako daleč bo šla preiskava in kakšne bodo njene posledice, bo jasno v prihodnjih mesecih.