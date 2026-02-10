Prevlada Kitajske: tudi v zraku resna konkurenca?

Potem ko so Kitajci že resno posegli v nekdaj paradno evropsko avtomobilsko industrijo, je morda le še vprašanje časa, kdaj bodo postali resni konkurenti tudi evropski in ameriški letalski industriji. Vodilni pri Airbusu in Boeingu menda ne morejo več mirno spati. Kot se je izkazalo tudi na singapurskem letalskem sejmu, ki se je končal v nedeljo, kitajska korporacija za komercialna letala (Comac) pospešeno vstopa na trg s svojim modelom C919. Gre za prvo letalo srednjega dometa, v celoti razvito na Kitajskem.

192 POTNIKOV lahko sprejme kitajsko letalo C919.

Maja 2023 je letalo, ki ga upravlja China Eastern Airlines, opravilo prvi redni polet te vrste med Šanghajem in Pekingom. Že res da leto pozneje, kot je bilo načrtovano, poleg tega so naročila za letalo sprva zaostala za pričakovanji. A od takrat se je po poročanju britanskega BBC marsikaj spremenilo. Na tokratnem sejmu se je letalu C919, zasnovanemu za 192 potnikov in podobno dolgemu, kot sta modela airbus A320neo in boeing 737 max, ponujala priložnost, da se v azijsko-pacifiški regiji predstavi kot konkurent evropskemu proizvajalcu Airbusu in ameriškemu Boeingu. Generalni direktor Mednarodnega združenja zračnih prevoznikov (IATA) Willie Walsh je za BBC povedal, da bo Comac sčasoma postal globalni konkurent Airbusu in Boeingu, četudi bi to lahko trajalo še nekaj let. Verjetno 10 do 15.

Comac se osredotoča predvsem na hitro rastoči trg letal v jugovzhodni Aziji, pripravlja pa se na to, da bi z letali C919 z dosegom do 5555 kilometrov lahko letel tudi v Evropi. A četudi bi že jutri dobil zeleno luč evropskih nadzornih organov, je pred njim še precej izzivov. Tako pri vzdrževalni infrastrukturi kot tudi usposabljanju pilotov. Strokovnjaki poudarjajo, da imata na obeh teh področjih Boeing in Airbus večletno prednost. Obstaja pa tudi dvom o zmogljivosti: od tisoč naročil so kitajskim podjetjem dostavili le ducat letal.