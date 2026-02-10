  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LETALSKA INDUSTRIJA

Prevlada Kitajske: tudi v zraku resna konkurenca?

Airbus in Boeing še imata nekaj let prednosti, menijo strokovnjaki.
C919 med predstavitvijo na singapurskem letalskem sejmu 1. februarja letos. FOTO: Caroline Chia/Reuters
C919 med predstavitvijo na singapurskem letalskem sejmu 1. februarja letos. FOTO: Caroline Chia/Reuters
A. B.
 10. 2. 2026 | 06:17
0:14
A+A-

Potem ko so Kitajci že resno posegli v nekdaj paradno evropsko avtomobilsko industrijo, je morda le še vprašanje časa, kdaj bodo postali resni konkurenti tudi evropski in ameriški letalski industriji. Vodilni pri Airbusu in Boeingu menda ne morejo več mirno spati. Kot se je izkazalo tudi na singapurskem letalskem sejmu, ki se je končal v nedeljo, kitajska korporacija za komercialna letala (Comac) pospešeno vstopa na trg s svojim modelom C919. Gre za prvo letalo srednjega dometa, v celoti razvito na Kitajskem.

192 POTNIKOV lahko sprejme kitajsko letalo C919.

Maja 2023 je letalo, ki ga upravlja China Eastern Airlines, opravilo prvi redni polet te vrste med Šanghajem in Pekingom. Že res da leto pozneje, kot je bilo načrtovano, poleg tega so naročila za letalo sprva zaostala za pričakovanji. A od takrat se je po poročanju britanskega BBC marsikaj spremenilo. Na tokratnem sejmu se je letalu C919, zasnovanemu za 192 potnikov in podobno dolgemu, kot sta modela airbus A320neo in boeing 737 max, ponujala priložnost, da se v azijsko-pacifiški regiji predstavi kot konkurent evropskemu proizvajalcu Airbusu in ameriškemu Boeingu. Generalni direktor Mednarodnega združenja zračnih prevoznikov (IATA) Willie Walsh je za BBC povedal, da bo Comac sčasoma postal globalni konkurent Airbusu in Boeingu, četudi bi to lahko trajalo še nekaj let. Verjetno 10 do 15.

Comac se osredotoča predvsem na hitro rastoči trg letal v jugovzhodni Aziji, pripravlja pa se na to, da bi z letali C919 z dosegom do 5555 kilometrov lahko letel tudi v Evropi. A četudi bi že jutri dobil zeleno luč evropskih nadzornih organov, je pred njim še precej izzivov. Tako pri vzdrževalni infrastrukturi kot tudi usposabljanju pilotov. Strokovnjaki poudarjajo, da imata na obeh teh področjih Boeing in Airbus večletno prednost. Obstaja pa tudi dvom o zmogljivosti: od tisoč naročil so kitajskim podjetjem dostavili le ducat letal.

Več iz teme

Kitajskaletalska industrijaletalaavtomobilska industrija
ZADNJE NOVICE
07:42
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Venera v ribah: odprimo srce, namesto da gojimo iluzijo

V tem znamenju bo boginja ljubezni od 10. februarja do 7. marca.
10. 2. 2026 | 07:42
07:22
Premium
Novice  |  Slovenija
OBVESTILO IZ VRTCA

Novo pravilo vrtca presenetilo starše: nič več vabil na rojstni dan!

Ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih se je odločila za priporočilo, s katerim želijo po njenem mnenju zmanjšati občutke manjvrednosti, žalosti ali jeze pri otrocih.
Nina Čakarić10. 2. 2026 | 07:22
07:15
Lifestyle  |  Stil
ODPRA KUHINJA

Kje Slovenci najraje kupujemo krofe: zemljevid lokacij

Najboljši krof ni nujno nagrajen. Je tisti čez cesto. Poglejte, kje Slovenci najraje kupujemo krofe.
10. 2. 2026 | 07:15
07:13
Šport  |  Tekme
20. KROG 1. SNL

Drugi poraz Celja, Maribor boljši od Kopra

Prerojena Olimpija, Ivan Majevski je dobil opozorilo.
10. 2. 2026 | 07:13
07:10
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OI 2026

Prvič po grozljivem padcu se je oglasila Lindsey Vonn: ne boste verjeli, kaj je zapisala

Legendarna smučarka je v padcu utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".
10. 2. 2026 | 07:10
06:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJENA

Sodnica po napadu na ribniškega župana: »Ni bilo naključno, da jih je skupil Pogorelc«

Arsen in Leonardo Novak sta župana pretepla na veselici.
Aleksander Brudar10. 2. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki