V Srbiji se je danes zjutraj zgodila tragična letalska nesreča. Med Staro in Novo Pazovo, nedaleč od Beograda, je na njivo strmoglavilo vojaško letalo MiG-29, ki so ga po padcu zajeli ognjeni zublji. Pilot nesreče ni preživel. Srbsko obrambno ministrstvo je zdaj razkrilo tudi njegovo identiteto.

V nesreči je umrl major Goran Bulajić, ki se je rodil 25. marca 1973 v Beogradu. V srbski vojski je služil od leta 1996, za seboj pa je pustil dva otroka.

Po navedbah srbskega obrambnega ministrstva je vojaško letalo MiG-29, ki je pripadalo 204. letalski brigadi srbske vojske, strmoglavilo okoli 8.45 na območju Stare Pazove. Brigada ima svojo bazo na vojaškem letališču v Batajnici.

Fotografije in videoposnetki s prizorišča prikazujejo goreče razbitine letala, nad katerimi se dviga gost črn dim. Po poročanju srbskih medijev je letalo povsem zgorelo.

Ena od prič je za srbski Blic opisala trenutke pred nesrečo. »Videla sem, kako nizko je letelo, grozljivo glasno je brnelo. Takoj sem odšla na teraso, ker me je zvok prestrašil,« je povedala.

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci, reševalci, policisti in pripadniki vojaške policije.

Ustanovili dve komisiji, vzrok nesreče še ni znan

Srbsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so o nesreči obvestili pristojnega tožilca. Ustanovili so tudi komisijo, ki bo preučila okoliščine dogodka in morebitno odgovornost vojaške organizacije.

Poleg nje so ustanovili še strokovno komisijo vojnega letalstva, ki bo ugotavljala vzroke strmoglavljenja letala.

Obrambni minister v tehničnem mandatu Bratislav Gašić in namestnik načelnika generalštaba srbske vojske, generalpodpolkovnik Tiosav Janković, sta družini umrlega pilota poslala sožalni brzojavki.

Janković, ki je tudi poveljnik vojnega letalstva in protizračne obrambe, se je odpravil na kraj nesreče. Kaj je povzročilo strmoglavljenje vojaškega letala, za zdaj še ni znano.