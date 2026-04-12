RAZLOGI ZA ŽIVLJENJE

Pri komaj 17 letih je zaradi samomora izgubil brata, danes pomaga drugim: »Dvajset minut sem ga neprekinjeno oživljal« (VIDEO)

Po osebni tragediji je razvil projekt, ki s pismi neznancev nudi podporo ljudem v duševni stiski in dosega uporabnike v več kot 170 državah.
Ben West. FOTO: Posnetek Zaslona
Kaja Grozina
 12. 4. 2026 | 07:21
Ko je bil Ben West star 17 let, je izgubil mlajšega brata Sama. Tistega jutra, ko se je pripravljal na šolo, ga je iz vsakdanjega ritma predramilo materino kričanje. Stekel je v zgornje nadstropje in v sobi našel nezavestnega brata. Nemudoma ga je začel oživljati, vendar mu ga po približno dvajsetih minutah ni uspelo rešiti. Sam si je po diagnozi klinične depresije vzel življenje pri komaj petnajstih letih. West se tega obdobja danes spominja kot nenadnega preloma: »Naslednji dan sem imel občutek, kot da sem čez noč odrasel.«

Izkušnja je odločilno zaznamovala njegovo nadaljnjo pot. V letih po bratovi smrti je začel postopoma javno govoriti o duševnem zdravju, najprej v šolskem okolju, kasneje pa tudi širše. Njegovo delovanje se je razširilo na sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in političnimi odločevalci. Osredotočil se je na ozaveščanje o samomoru med mladimi ter na pomen dostopne in pravočasne strokovne pomoči. Sčasoma je aktivizem postal njegovo osrednje poklicno področje.

Preprosta ideja z globalnim dosegom

Osem let po bratovi smrti je West ustanovil projekt Reasons to Stay (Razlogi za življenje), digitalno platformo, namenjeno podpori posameznikom v duševni stiski. Koncept temelji na anonimnih pismih, ki jih pišejo prostovoljci z vsega sveta. Obiskovalci spletne strani ob vsakem obisku prejmejo naključno izbrano pismo s sporočilom podpore ali razumevanja. Vsa pisma pred objavo pregledajo strokovnjaki, da zagotovijo varnost in primernost vsebine. Po besedah ustanovitelja je namen projekta ustvariti prostor, kjer lahko posameznik v trenutku stiske naleti na neposredno, osebno nagovorjeno sporočilo. »Ko nekdo pride na stran in išče razlog, da bi vztrajal, lahko prebere eno od teh pisem,« pojasnjuje West.

Projekt je v kratkem času dosegel izrazit mednarodni odziv. Razširil se je v več kot 170 držav, število posredovanih pisem pa je preseglo milijon. Platforma še naprej dnevno prejema nova sporočila podpore. West ob tem poudarja, da pobuda ne nadomešča strokovne obravnave, temveč predstavlja dodatno obliko podpore v trenutkih, ko posameznik potrebuje občutek bližine. »V takih trenutkih ljudje ne potrebujejo popolnih odgovorov, temveč občutek, da niso sami.« Westovo delovanje poteka tudi v širšem kontekstu razprav o dostopnosti storitev duševnega zdravja. V Združenem kraljestvu opozarja na dolge čakalne dobe in potrebo po sistemskih izboljšavah, zlasti za mlade, ki pogosto ostajajo brez pravočasne pomoči.

Slovenija nad evropskim povprečjem

Podobni izzivi so prisotni tudi v Sloveniji. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je leta 2024 zaradi samomora umrlo 363 ljudi. Samomorilni količnik je znašal 17,09 na 100.000 prebivalcev, pri čemer so moški izrazito bolj ogrožena skupina. Kljub dolgoročnemu upadu v zadnjih desetletjih Slovenija ostaja nad povprečjem Evropske unije. Po primerljivih podatkih Eurostat se Slovenija uvršča med države z višjo stopnjo samomorilnosti v evropskem prostoru. Podatki kažejo tudi na regionalne razlike znotraj države, pri čemer so nekatera območja dolgoročno bolj obremenjena. 

Primer pisma FOTO: Posnetek Zaslona
Primer pisma FOTO: Posnetek Zaslona

Na nacionalni ravni se izvajajo različni ukrepi za izboljšanje stanja. Med pomembnejšimi so programi v okviru nacionalnega programa duševnega zdravja ter širitev mreže centrov za duševno zdravje, ki naj bi izboljšali dostopnost pomoči in omogočili zgodnejše prepoznavanje stisk. Strokovnjaki ob tem poudarjajo tudi pomen zmanjševanja stigme in spodbujanja odprtega pogovora o duševnem zdravju.

KJE V SLOVENIJI POISKATI POMOČ
V primeru neposredne ogroženosti pokličite 112. Za pogovor in oporo so na voljo Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (116 123, 24 ur na dan), TOM telefon za otroke in mladostnike (116 111, vsak dan med 12. in 20. uro) ter Klic v duševni stiski (01 520 99 00, med 19. in 7. uro).

V Ljubljani je nujna psihiatrična pomoč (24 ur na dan) dosegljiva prek Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana; Enota za krizne intervencije na Grablovičevi 44a in dežurni oddelek na Studencu 48 v Polju. V Mariboru deluje psihiatrična urgentna ambulanta UKC Maribor, Ob železnici 30. 

Zgodba Bena Westa in projekt Reasons to Stay tako ponazarjata, kako lahko osebna izkušnja preraste v širšo pobudo z mednarodnim dosegom. Hkrati opozarjata na pomen pravočasne podpore ter na dejstvo, da vprašanje duševnega zdravja ostaja eden ključnih javnozdravstvenih izzivov sodobne družbe.

duševno zdravjeduševne stiskepsihiatrijapsihologijapomočsamomorstopnja samomorilnostiben west
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
