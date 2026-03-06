  • Delo d.o.o.
PREDČASNE VOLITVE

Pri nas na volitve vplivnica, vedeževalec in igralec, v tej azijski državi se zmaga obeta nekdanjemu raperju

Balen se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike.
Njegovi podporniki že slavijo. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
Njegovi podporniki že slavijo. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters
STA, B. K. P.
 6. 3. 2026 | 20:12
1:45
A+A-

Pisali smo, da se je na kandidatnih listah pred letošnjimi državnozborskimi volitvami, nabralo kar nekaj imen, ki smo jih vajeni iz drugačnih voda kot so politične. Tako bo za poslanko denimo kandidirala vplivnica in ena naših največjih Only Fans zvezdnic Ana Taks, v politiko se podaja tudi Danijel Šmid Danny, ki je večini v spominu ostal kot vedeževalec s svojo oddajo Dannyjeve zvezde, na politični parket pa bi se rad podal tudi igralec Gojmir Lešnjak. Čeprav se komu zdi morda nenavadno, da bi v politični debati moral poslušati vedeževalca, starleto in igralca, pa je v Nepalu na predčasnih parlamentarnih volitvah še bolj pestro. Tam se zmaga namreč obeta stranki nekdanjega raperja Balendre Shaha. Čeprav izid volitev še ni uraden, Shahovi podporniki na ulicah prestolnice Katmandu že proslavljajo zmago. Balendra Shah, znan kot Balen, se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike. Na volitve pa se je podal kot glavni izzivalec desetletja vladajoče politične elite, ki jo predstavlja nekdanji premier KP Sharma Oli.

V Nepalu sicer ne objavljajo javnomnenjskih anket, poznavalci pa ocenjujejo, da bodo veliko glasov prejele uveljavljene stranke, kot sta Nepalski kongres in Komunistična partija Nepala. Obenem je malo verjetno, da bo katerakoli stranka dosegla absolutno večino, zato je pričakovati oblikovanje še ene koalicijske vlade. Na dokončne izide volitev bo treba počakati več dni.

20:30
Bulvar  |  Domači trači
NOV DIREKTOR

Ministrica Vrečko na čelo filharmonije imenovala moža te znane pevke

Mandat bo nastopil 20. maja, so sporočili s kulturnega ministrstva.
6. 3. 2026 | 20:30
