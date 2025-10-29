Pri nas »persona non grata«, ZDA proti njemu odpravile sankcije, Trumpu se je že zahvalil

Ameriško ministrstvo za finance je odpravilo sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodika in več drugim posameznikom iz te entitete BiH. Na morebitno odpravo sankcij so mediji v BiH začeli namigovati, potem ko so v Republiki Srbski pred dnevi razveljavili več spornih zakonov in imenovali začasno predsednico entitete.

Kot je znano, je slovenska vlada septembra Dodiku prepovedala vstop v državo.

Milorad Dodik se je v odzivu zahvalil predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovim sodelavcem, češ da so z odpravo sankcij popravili veliko krivico, ki sta jo Republiki Srbski in njenim predstavnikom z družinami storili ameriški administraciji Baracka Obame in Joeja Bidna.

ZDA so sankcije proti Dodiku prvič uvedle let 2017, češ da z odcepitvenimi potezami ogroža daytonski mirovni sporazum, nato pa še dodatne leta 2022 zaradi korupcije. Kasneje so sankcije uvedle še proti več članom njegove družine ter več drugim posameznikom in podjetjem iz njegovega omrežja, ki naj bi bili vpleteni v njegove politične in gospodarske posle. Sankcije so obsegale prepoved potovanja v ZDA, prepoved poslovanja z njimi in zaplembo njihovega premoženja v ZDA.

Pričakovana poteza Američanov

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva je objavil, da so posodobili seznam »posebej označenih in blokiranih oseb«.

Z njega so odstranili Milorada Dodika ter njegovega sina Igorja in hčerko Gorico, srbsko članico predsedstva BiH Željko Cvijanović, nekdanjega premierja Republike Srbske Radovana Viškovića, predsednika skupščine te entitete Nenada Stevandića ter številne druge funkcionarje, podjetnike in podjetja iz Republike Srbske.

Ameriško ministrstvo za finance razlogov za njihov umik s seznama ni pojasnilo, a je bila ta poteza po pisanju portala N1 BiH pričakovana.

Mediji v BiH jo pripisujejo domnevnemu neuradnemu dogovoru med Dodikom in novo ameriško administracijo, na katerega so začeli namigovati pred dobrim tednom oziroma potem, ko je parlament Republike Srbske po večmesečni politični krizi razveljavil več ustavno spornih zakonov.