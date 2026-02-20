  • Delo d.o.o.
KOLAPS

Pri nas zaradi snega kaos, pri Avstrijcih pa pravi kolaps (FOTO)

Medtem ko v Sloveniji sneg povzroča precej težav in zastojev, se naši severni sosedje soočajo s še precej hujšim vremenskim kaosom. Avstrija se je danes zbudila pod debelo snežno odejo, ki je povzročila popoln prometni kolaps.
V Avstriji je stanje na cestah še slabše, kot pri nas. FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
V Avstriji je stanje na cestah še slabše, kot pri nas. FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 20. 2. 2026 | 02:52
 20. 2. 2026 | 11:40
A+A-

V Dunaj je čez noč zapadlo okoli 20 centimetrov snega, mestne službe pa so zaradi potrebe po nenehnih intervencijah v stanju popolne pripravljenosti. Zelo kritične razmere vladajo tudi na mednarodnem dunajskem letališču, kjer zračni promet trenutno stoji. Več kot 200 delavcev in približno 100 vozil poskuša očistiti kar tri milijone kvadratnih metrov površin, kar je zaradi neprekinjenega sneženja praktično nemogoče. Prve lete pa pričakujejo šele po poldnevu.

image_alt
Na Štajerskem in Koroškem množični izpadi elektrike, Arso sporočil, kje zapadlo največ snega (VIDEO)

Stoji tudi kamionski promet, sneg zasul avtobus

Snežni vihar je najhuje prizadel vzhod in jug države. Na avtocestah je obtičalo na stotine tovornjakov, promet pa je bil več ur popolnoma ohromljen. Na avtocesti A1 pri St. Pölten se je prevrnil tovorni kamion, kar je povzročilo dodatno večurno zaporo. Policija je bila zaradi ekstremnih razmer prisiljena ponoči zapreti dunajski obroč v obe smeri. Na Tirolskem je snežni plaz zasul avtobus z 11 potniki.

Škoda je tudi na električnih daljnovodih.Energetsko podjetje Netz NÖ obvešča, da je brez elektrike trenutno več kot 4000 gospodinjstev, pri nas v Sloveniji pa Elektro Celje sporoča, da kar 8000. Zaenkrat so Avstrjici zabeležili več kot 30 intervencij reševalcev zaradi prometnih nesreč, huje sta bili poškodovani dve osebi.

Avstrijasnegkolaps
