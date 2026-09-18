Pri sosedih 15 okuženih z nevarnim virusom: med obolelimi prevladujejo starejši moški

Na Hrvaškem so letos potrdili 15 okužb z virusom Zahodnega Nila, pri desetih osebah s simptomi pa se je razvila nevroinvazivna oblika bolezni, zaradi česar so jih hospitalizirali, so sporočili s Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Smrtnih primerov niso zabeležili, pet okuženih oseb pa ni imelo nobenih simptomov.

HZJZ je 4. septembra evidentiral deset okužb, med njimi šest hospitaliziranih oseb in štiri okužbe brez simptomov. Od takrat so prijavili še pet novih primerov, število hospitaliziranih pa je naraslo s šest na deset.

Pri vseh osebah, pri katerih so se pojavili simptomi, se je razvila nevroinvazivna oblika bolezni, kar pomeni, da je virus prizadel osrednji živčni sistem. Med možnimi posledicami so meningitis, encefalitis in druge težje nevrološke oblike bolezni.

Večina obolelih je starejših moških, kar je po navedbah HZJZ pri tej okužbi običajno. Natančnejših podatkov o starosti in spolu bolnikov zaradi varovanja osebnih podatkov niso razkrili.

FOTO: Auimeesri Getty Images/istockphoto

Pet okužb brez simptomov odkrili med krvodajalci

Vseh pet okužb brez simptomov so odkrili med prostovoljnimi krvodajalci. Enega od teh primerov so evidentirali po 4. septembru. S testiranjem krvodajalcev lahko okužbo odkrijejo tudi pri ljudeh, ki nimajo nobenih znakov bolezni. Testiranje izvajajo zaradi zaščite prejemnikov krvi in krvnih pripravkov.

Od začetka septembra okužb niso potrdili v novih hrvaških županijah. Doslej so jih zabeležili na območju mesta Zagreb ter v Zagrebški, Krapinsko-zagorski, Osiješko-baranjski in Koprivniško-križevski županiji.

Kljub povečanju števila prijavljenih primerov HZJZ epidemiološke razmere še vedno ocenjuje kot običajne za ta letni čas. Ob tem opozarjajo, da je pojavljanje okužb z virusom Zahodnega Nila izrazito sezonsko.

V prihodnjem obdobju pričakujejo tudi nove primere, njihovo število pa bo med drugim odvisno od vremenskih razmer, ki vplivajo na aktivnost komarjev.

Virus prenašajo predvsem komarji

Na Hrvaškem so letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili več prijavljenih okužb, pri HZJZ pa natančnega podatka za lansko leto niso navedli.

Po tedenskem poročilu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Hrvaška do 17. septembra lani ni bila med evropskimi državami, ki so poročale o okužbah z virusom Zahodnega Nila pri ljudeh. Do konca leta 2025 so iz Hrvaške ECDC prijavili štiri lokalno pridobljene okužbe pri ljudeh.

Virus Zahodnega Nila se na ljudi prenaša predvsem s pikom okuženega komarja. Večina okužb poteka brez simptomov, nevroinvazivne oblike bolezni pa so redke. Pogosteje se pojavijo pri starejših ljudeh in osebah s kroničnimi boleznimi.