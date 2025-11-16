Pri sosedih grdijo prvo ogljično nevtralno sosesko

Na Dunaju je trenutno v gradnji prvo naselje občinskih stanovanj, ki bo povsem ogljično nevtralno. S projektom, ki združuje sodobno arhitekturo, trajnostne vire energije in veliko zelenih površin, v avstrijski prestolnici dokazujejo, da sodijo med vodilna evropska mesta na področju trajnostne gradnje in podnebne politike.

V okrožju Donaustadt tako poteka gradnja treh novih naselij, ki bodo v prihodnjih letih ponudila dom številnim novim prebivalcem. Med njimi izstopa naselje na ulici Brockhausengasse, kjer bodo zrasla prva tovrstna stanovanja na Dunaju.

V sredini naselja bo skupno dvorišče.

Novo sosesko bo odlikovala predvsem učinkovita energetska oskrba. Prebivalci se bodo ogrevali z geotermičnimi toplotnimi črpalkami v kombinaciji s sončnimi celicami, trajnostna naravnanost nove gradnje se bo odražala tudi v oknih iz lesa in aluminija, ozelenjenih strehah in fasadah ter prostorni zeleni površini v središču naselja.

Urbani vrtički in stopničast hribček

Zgrajeno bo v obliki črke U, v sredini pa bo skupno dvorišče, namenjeno sosedskemu druženju. Tam bodo urejeni urbani vrtički in stopničast hribček, ki bo tudi prizorišče projekcij filmov na prostem. Vseh 98 stanovanj, velikih od 35 do 95 kvadratnih metrov, bo imelo dostop do zunanjih površin v obliki terase, balkona ali lože. Vseljiva bodo poleti 2026.

Dunaj že vrsto let velja za vzor na področju podnebne politike. Pretekli teden je v švedskem Malmöju potekala okoljska konferenca Eurocities Environment Forum, kjer je avstrijska prestolnica prevzela vlogo podpredsedujočega mesta. Na srečanju so predstavili vrsto izjemnih dosežkov.

Dunaj je v manj kot dveh desetletjih zmanjšal toplogredne izpuste za 31 odstotkov, razvil strategijo krožnega gospodarstva in postal zgled z vrsto projektov renaturacije. Med njimi izstopa trajnostni rezervat, ki ga razvijajo na 90 hektarjev velikem območju prav v okrožju Donaustadt – prav tam, kjer nastaja tudi prvo ogljično nevtralno naselje.