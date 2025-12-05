Pri sosedih kmalu odškodnina za prometne zastoje

Tako kot so kupci vinjet zaradi številnih del na slovenskih avtocestah in s tem zastojev ter podaljšanju potovalnega časa dobili manjše zadoščanje s podaljšanjem njihove veljavnosti za štiri mesece (za tiste vinjete, ki jim veljavnost 1. decembra 2025 še ni potekla), se nekaj podobnega zdaj obeta tudi voznikom na italijanskih avtocestah.

Odškodnino bodo zahtevali prek posebne aplikacije.

Tamkajšnji regulator za področje prometa (Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART) je sprejel odločitev, da bo treba uporabniku avtocest, če bo potovanje po njej znatno preseglo običajni čas, povrniti del ali celotno plačano cestnino. Nova uredba bo začela veljati junija prihodnje leto, torej pred začetkom vrhunca poletne potovalne sezone. »Cestnina mora biti pravična in sorazmerna z dejansko uporabljeno storitvijo,« je po poročanju časnika Corriere della sera spomnil predsednik združenja ART Nicola Zaccheo. To pomeni: plačilo za uporabo avtocest, da, vendar le, če je storitev na ustrezni ravni. V nasprotnem primeru je potrebno nadomestilo.

Odškodnino bo mogoče zahtevati prek posebne aplikacije, ki združuje vse zasebne upravljavce avtocest. Vozniki bodo upravičeni do povračila, če bo njihov čas potovanja na odseku do 50 kilometrov deset minut daljši od običajnega. Za daljša potovanja bo povračilo izdano za zamude 15 minut ali več. Za zamude, dolge najmanj tri ure, zaradi prometnih zastojev bodo uporabniki dobili povrnjeno celotno cestnino. In kolikšne odškodnine si vozniki lahko obetajo? To bo odvisno od upravljavcev avtocest, saj jih bodo lahko ti ob določenih smernicah regulatorja sami določili. Že zdaj je jasno, da povračila ne bodo dobili, če bodo ta znašala manj kot evro, niti če se bodo na cestah izvajala nujna dela ali bodo za zastoje krive nesreče ali motnje zaradi vremena.