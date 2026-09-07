Hudi udarec za mlade muslimanke: pri naših sosedih prepovedali naglavne rute, globe so visoke

V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v treh od devetih zveznih dežel. Deklicam, mlajšim od 14 let, je v skladu z zakonom v avstrijskih šolah prepovedano nošenje vsakršnega pokrivala, ki pokriva glavo v skladu z islamsko tradicijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Izjeme veljajo za pouk in šolske prireditve zunaj šole.

Za kršitve so predvidene globe do 800 evrov, ki se lahko izrečejo večkrat. Ministrica za integracijo Claudia Bauer iz avstrijske Ljudske stranke (ÖVP) je po poročanju BBC dejala, da je naglavna ruta »znak zatiranja in sredstvo za nadzor deklet že od zgodnjega otroštva«. Kritiki pa opozarjajo, da novi zakon spodbuja protimuslimansko ozračje v državi in bi lahko bil protiustaven.

Zakon, ki so ga predlagale koalicijske ljudska stranka (ÖVP), Socialni demokrati in Neos, je decembra lani z veliko večino sprejel avstrijski parlament. Proti so glasovali poslanci Zelenih, ki so menili, da je v nasprotju z ustavo. V Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je konservativna vlada zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic. Prvi poskus prepovedi, ki jo je leta 2019 skušala doseči takratna avstrijska vlada, je leto kasneje zavrnilo ustavno sodišče, ki je zakon označilo za diskriminatoren.

Novo šolsko leto se je v Avstriji danes začelo na Dunaju, v Spodnji Avstriji in Gradiščanskem, v drugih zveznih deželah se bo začelo prihodnji teden.