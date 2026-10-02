Obsojena morilka Christe Pike po spodleteli usmrtitvi v kritičnem stanju (VIDEO)

Usmrtitev 50-letne Christe Pike, ki je bila predvidena za sredo, 30. septembra, se je v ameriški zvezni državi Tennessee končala drugače, kot so načrtovali. Po neuspelem poskusu usmrtitve s smrtonosno injekcijo so jo odpeljali v bolnišnico. Novinarka Tori Gessner, ki je bila med pričami, je pozneje povedala, da med postopkom ni bilo nič običajnega ali pričakovanega.

Pike bi morali usmrtiti že dopoldne, vendar je vrhovno sodišče ZDA tik pred tem razveljavilo začasno odložitev usmrtitve in dovolilo izvedbo. Kljub temu se je postopek začel šele zvečer. Po poročanju ameriških medijev je bila Pike po skoraj treh desetletjih na hodniku smrti že v usmrtitveni sobi, vendar je namesto razglasitve smrti sledil prevoz v bolnišnico. Gessnerjeva, novinarka televizije WKRN, je v svoji karieri spremljala že pet usmrtitev, vendar je bila tokratna izkušnja povsem drugačna. Kot je povedala, je bila nenavadna že večurna zamuda, ki pa je bila po njenih besedah šele začetek vsega, kar je šlo narobe.

Dolgo čakanje in nenavadno dogajanje v usmrtitveni sobi

Usmrtitev je bila sprva predvidena ob 10. uri dopoldne, vendar so jo zaradi sodnega odloga prestavili na večer. Gessnerjeva je v prostor za priče vstopila ob 18.41, nato pa skoraj eno uro čakala, da so dvignili zaveso, ki ločuje prostor za priče od usmrtitvene sobe. Običajno je čakanje precej krajše in traja od 10 do 15 minut.

Obsojenka v Tennesseeju po spodleteli usmrtitvi v kritičnem stanju Obsojena morilka Christe Pike, ki so jo v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končala v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je v četrtek sporočil njen odvetnik Randy Spivey. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni njegove klientke, je poročala ameriška televizija CBS. Danes 50-letna Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvillu preživela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. Po navedbah prič je med postopkom ostala pri zavesti in osebju celo svetovala, kam naj ji vstavijo iglo. Njeni odvetniki so predhodno opozorili, da ima krvno motnjo in težave pri vstavljanju igel v vene. Spodleteli usmrtitvi bi po njihovem mnenju lahko botrovala nepravilna nameščenost intravenozne cevi, zaradi česar ji je pentobarbital namesto v krvni obtok začel prodirati v tkivo roke.

Pred začetkom postopka se je Pike pogovarjala z duhovnim svetovalcem, pastorjem Mikeyjem Noechelom. Izrekla je besede, za katere je verjela, da bodo njene zadnje. »Ta svet bom zapustila tako, kot sem preživela večino svojega življenja, in sicer z ljubeznijo. Sem pomirjena, pripravljena sem na svobodo. To je srečen dan,« je dejala. Nato sta z duhovnim svetovalcem začela peti pesem I Love You So Much.

Dogajanje se je kmalu zatem zapletlo. Ob 19.34 je Pike povedala, da ima občutek, kot da ji bo roka počila, in vprašala, ali je to običajno. Noechel jo je poskušal pomiriti in ji svetoval, naj se sprosti. Odgovorila mu je, da se trudi. Po besedah Gessnerjeve je Pike med postopkom še naprej govorila, dokler ni začela smrčati. Ob 19.46 so prvič spustili zaveso, ki je zakrivala pogled na usmrtitveno sobo.

»Jasno je bilo, da je še vedno živa, da še vedno diha in smrči,« je povedala novinarka. Priče so namreč dogajanje še vedno lahko spremljale prek mikrofona, ki je prenašal zvok iz prostora. Tri minute pozneje so zaveso znova dvignili. Pike je z odprtimi usti zelo glasno smrčala. Ob 20.05 so zaveso ponovno spustili. Novinarji, ki so spremljali usmrtitev, so zahtevali, naj jo znova dvignejo, saj so po zvoku sodeč še vedno lahko slišali, da je obsojenka živa.

Ob 20.53 so izklopili mikrofon, prek katerega se je slišalo dogajanje v usmrtitveni sobi, predstavnikom medijev pa so naročili, naj zapustijo prostor. Reševalno vozilo, ki je Pike odpeljalo v bolnišnico, je iz zapora odpeljalo ob 21.28. Njena pravna ekipa je sporočila, da so ji morali nuditi nujno pomoč za ohranitev življenja. Na oddelku za zapore zvezne države Tennessee so medtem zatrdili, da so upoštevali vse korake zakonitega in uveljavljenega protokola za usmrtitve, vključno z vbrizganjem dveh odmerkov zdravila.

Zakaj je usmrtitev spodletela?

Zdravnik Joel Zivot, strokovnjak, ki ga je najela obramba Christe Pike, je za BBC pojasnil, da je bil vzrok za neuspešno usmrtitev verjetno premajhen odmerek pentobarbitala. Po njegovi oceni odmerek ni zadostoval za povzročitev prenehanja dihanja in odpovedi srca. Zivot je opozoril tudi na možnost, da je Pike zaradi zamude pri oživljanju utrpela poškodbo možganov. Njeno zdravstveno stanje po prevozu v bolnišnico v poročilu ni podrobneje pojasnjeno.

To ni prvi spodleteli poskus usmrtitve v Tennesseeju v zadnjem času. Le štiri mesece pred tem oblasti niso mogle usmrtiti Tonyja Carruthersa, saj več kot eno uro niso uspele vzpostaviti intravenskega dostopa za vbrizganje smrtonosne injekcije. Carruthersu so nato odobrili enoletni odlog usmrtitve. Za zdaj ni znano, ali bo enaka odločitev sprejeta tudi v primeru Pike.

Podobni primeri so se zgodili tudi v ameriški zvezni državi Alabama. Dva obsojenca na smrt, ki sta leta 2022 preživela neuspešna poskusa usmrtitve s smrtonosno injekcijo, so dve leti pozneje usmrtili z dušikovo hipoksijo, pri kateri smrt povzročijo z vdihavanjem dušika in posledičnim pomanjkanjem kisika. V Tennesseeju je poleg smrtonosne injekcije dovoljena tudi usmrtitev na električnem stolu, poroča LADbible.