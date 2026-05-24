  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROČILO O GROZOTAH 7. OKTOBRA

Priče pokola: »Z ognjem so ji žgali prsi in mednožje, slišal sem krike ... nato je bila tišina«

Poročilo, ki ga je prvi objavil CNN, kaže na sistematično prakso posilstev in spolnih napadov palestinskih teroristov na prebivalke Izraela v pokolu 7. oktobra 2023. Pisali so ga dve leti, zdaj je javno dostopen.
Shani Louk je bila 22-letna nemška Judinja. Kot še na stotine mladih se je udeležila festivala Nova, s katerega se ni nikoli vrnila. Hamas je njeno iznakaženo truplo s polomljenimi nogami v nenaravnem položaju takole razkazoval po Gazi. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Shani Louk je bila 22-letna nemška Judinja. Kot še na stotine mladih se je udeležila festivala Nova, s katerega se ni nikoli vrnila. Hamas je njeno iznakaženo truplo s polomljenimi nogami v nenaravnem položaju takole razkazoval po Gazi. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

FOTO: Stringer, Reuters

FOTO: Stringer, Reuters

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Shani Louk je bila 22-letna nemška Judinja. Kot še na stotine mladih se je udeležila festivala Nova, s katerega se ni nikoli vrnila. Hamas je njeno iznakaženo truplo s polomljenimi nogami v nenaravnem položaju takole razkazoval po Gazi. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters
FOTO: Stringer, Reuters
19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
E. N.
 24. 5. 2026 | 17:45
 24. 5. 2026 | 18:10
8:31
A+A-

7. oktobra 2023, med vdorom palestinskih teroristov v Izrael, so Hamasovci načrtno izvajali posilstva in spolno mučili svoje žrtve, kaže sveže in odmevno poročilo neodvisne nevladne organizacije Civil Commission, ki je sistematično dokumentirala grozote napada. V njem je natančno popisano, kako so pripadniki Hamasa in z njimi povezani Palestinci med terorističnim napadom na jug Izraela ter pozneje med ujetništvom talcev v Gazi uporabljali posilstva, spolno mučenje, poniževanje in druge oblike spolnega nasilja kot del širše strategije ustrahovanja. Poročilo, ki je luč sveta ugledalo ta mesec, je že javno podprla Hillary Clinton.

Poročilo z naslovom Nič več utišani (»Silenced No More«) je bilo najprej objavljeno na ameriškem CNN-u. Ta ga opisuje kot doslej najobsežnejši zbrani dokazni material o spolnem nasilju palestinskih teroristov nad nedolžnimi civilisti. Po navedbah poročila spolno nasilje ni bilo omejeno na eno lokacijo ali eno fazo napada. Avtorji trdijo, da so se ponavljajoči vzorci nasilja pojavljali v primeru pokola najstnikov na glasbenem festivalu Nova, v izraelskih krajih ob meji z Gazo, na cestah, v zakloniščih, na vojaških bazah, med ugrabitvami, prevozom talcev in med njihovim dolgotrajnim ujetništvom v Gazi. Avtorji so v povzetku poročila zapisali, da je bilo spolno nasilje Palestincev nad Izrelci »sistematično, razširjeno in sestavni del« napada 7. oktobra. Spomnimo, gre za pokol, v katerem je grozljive smrti umrlo skoraj 1200 ljudi, med njimi prek 300 mladih, ki so se udeležili glasbenega festivala Nova, od koder se niso nikoli več vrnili domov. Prek 250 jih je bilo zajetih in kot talce prepeljanih v Gazo. V napadu je sodelovalo okoli 7000 Palestincev, tako pripadnikov teroristične skupine Hamas kot civilistov, napad pa se je v zgodovino zapisal kot dan, ko je umrlo največ Judov po holokavstu. 

»Slišal sem eno posilstvo, med katerim so si dekle podajali drug drugemu. Verjetno je bila ranjena, sodeč po njenih krikih, krikih, kakršnih nisi še nikoli nikjer slišal. To je nekaj med tišino in krikom, med bolečino in željo po smrti. Ti kriki ... kaj takega v življenju še nisem slišal in ne znam vam razložiti, kako zveni. Ampak to so bili kriki. Kriki. Bilo je preprosto grozljivo.

Ko je eden končal, je drugemu rekel, naj pride gor: »Ta’al« [v arabščini], kot da je na vrsti naslednji. Očitno so se izmenjevali ... In ko so končali, so jo ustrelili. Slišiš krike, potem pa tišino. Slišiš pok in nato tišino. Potem nastopi nekakšen mir. In takrat si rečeš: v redu, vsaj konec je. Zanjo je konec. In tako je bilo z vsakim človekom, ki so ga zlorabili, to si slišal. V trenutku, ko so jih ubili, sem si rekel: »O moj bog, končno je konec.«

- Pričanje očividca napada palestinskih teroristov na mladino, ki se je zabavala na glasbenem festivalu Nova

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Trupla z razširjenimi nogami in pohabljenimi genitalijami

Preiskava zločinov je trajala dve leti. Po besedah vodilne avtorice in borke za človekove pravice Cochav Elkayam-Levy ni šlo za naključne dogodke, ampak za organizirano in sistematično strategijo Hamasa. Organizacija navaja, da so njeni strokovnjaki pregledali več kot 10.000 fotografij in videoposnetkov oziroma več kot 1.800 ur vizualnega gradiva, opravili več kot 430 formalnih in neformalnih intervjujev, pričevanj in srečanj s preživelimi, pričami, talci, strokovnjaki in svojci žrtev ter gradivo geolocirali in primerjali z drugimi viri. Agencija Associated Press poroča, da poročilo temelji tudi na skoraj 2.000 urah vizualne analize, in dokumentira 13 vzorcev nasilja, med drugim skupinska posilstva, spolno mučenje in prisilno goloto. 

»Slišal sem eno posilstvo, med katerim so si dekle podajali drug drugemu. Verjetno je bila ranjena, sodeč po njenih krikih, krikih, kakršnih nisi še nikoli nikjer slišal. To je nekaj med tišino in krikom, med bolečino in željo po smrti«, je povedala ena od prič napada na glasbeni festival Nova, ki jo citira poročilo. Prizor, ki je pričakal reševalce, je bil grozljiv: trupla mladih so ležala po tleh, z raztrganimi oblačili, razširjenimi nogami in grozljivo pohabljenimi spolnimi organi. V enem primeru priča navaja, kako je videla posilstvo mladega dekleta s strani več moških, ki so jo pohabili in nato ustrelili. V poročilu so dokumentirani tudi primeri mučenj žensk, ki so jim palestinski teroristi z ognjem in bencinom žgali prsi in mednožje, da so umirale v hudih mukah.

FOTO: Stringer, Reuters
FOTO: Stringer, Reuters

Mladoletnika prisilili v posilstvo sorojenca

Vodilna avtorica poročila Levyjeva je za CNN dejala, da je po njihovih ugotovitvah spolno nasilje 7. oktobra in nad talci v ujetništvu pomenilo »preračunano strategijo« Hamasa. V poročilu so opisani primeri nasilja nad ženskami, moškimi in otroki, med drugim tudi primer dveh mladoletnih talcev iz iste družine, ki naj bi bila v ujetništvu prisiljena v spolna dejanja drug z drugim. Avtorji so v poročilu opredelili 13 oblik spolnega nasilja. Med njimi navajajo posilstva in skupinska posilstva, spolno mučenje, pohabljanje, prisilno slačenje, poniževanje žrtev, nasilje nad trupli, spolno nasilje v navzočnosti družinskih članov, snemanje in širjenje posnetkov nasilja ter napade na moške in dečke. 

Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters
Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

Ena od osrednjih ugotovitev poročila je, da so napadalci nasilje tudi snemali in razširjali po družbenih omrežjih ali prek digitalnih računov žrtev. Po oceni komisije to ni bilo zgolj dokumentiranje zločinov, ampak dodatna oblika psihološkega nasilja nad družinami žrtev. Posnetki, fotografije in javno poniževanje naj bi podaljševali travmo še dolgo po samem napadu. Napad je sprožil vojno v Gazi, v kateri je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi ubitih več deset tisoč Palestincev. Euronews navaja številko okoli 72.000 mrtvih, pri čemer ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, ne ločuje med civilisti in teroristi, Izrael pa te številke izpodbija.

Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Zaradi politizacije navajali le nesporne dokaze

Obtožbe o spolnem nasilju so od začetka vojne izjemno občutljive in spolitizirane. Izraelska vlada jih uporablja kot dokaz brutalnosti Hamasovega napada in kot argument za to, da Hamas nikoli več ne sme imeti možnosti ponovitve takšnih grozodejstev. Po drugi strani pa palestinsko gibanje Hamas obtožbe o sistematičnem spolnem nasilju zanika. Po poročanju ameriške mreže ABC so Hamasovi predstavniki že leta 2023 trdili, da so spolna grozodejstva zagrešile druge palestinske oborožene skupine, ki so po preboju meje vstopile v Izrael. Prav zaradi občutljivosti te tematike so, tako Levyjeva, v poročilo vključili zgolj dokaze, ki jih je mogoče nesporno preveriti. 

Grozljiva dejanja spolnih zlorab so potrdili tudi Združeni narodi. Njihova predstavnica Pramila Patten je sporočila, da obstajajo »utemeljeni sumi« za domnevo, da so Hamasovi pripadniki med napadom 7. oktobra zagrešili posilstva in druga spolna nasilna dejanja. Tudi tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan je navedel razloge za sum, da so bili nekateri Hamasovi voditelji odgovorni za posilstva in druge oblike spolnega nasilja kot zločine proti človečnosti.

Zaradi poročila ji podporniki Palestincev grozijo s smrtjo

Tako kot številni zagovorniki žrtev spolnega nasilja je tudi Elkayam-Levyjeva zaradi svojega dela prejela grožnje anonimnežev, tudi grožnje s smrtjo. Kljub temu je prepričana, da je to delo vredno opravljati. »Ti moški in ženske, žrtve spolnega nasilja, so bili utišani na najhujši in najokrutnejši možen način. Upam, da smo s svojim delom temu naredili konec.«

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa
19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Več iz teme

spolno nasiljeposilstvoHamasGazaPalestinaIzraelpreiskavaVojna v Gaziteroristični napad
ZADNJE NOVICE
18:56
Bulvar  |  Šokkast
ISKREN POGOVOR

Ana Tavčar iskreno: »Uredniški pritiski so bili vsak dan ...«

Ne sme biti pomembno, kdo s kom pije kavo, kdo je s kom prijatelj ali kdo gre s kom na kosilo.
24. 5. 2026 | 18:56
18:36
Šport  |  Odmevi
NI BIL TIHO

Posnetek jeznega Bobana Marjanovića preplavil svet, kar ni se pomiril (VIDEO)

Na tretji tekmi polfinala košarkarske lige OTP banka je zmagala novomeška Krka, a po tekmi se ne govori samo o tej zmagi.
24. 5. 2026 | 18:36
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TIHI UBIJALEC

Polovica odraslih s hipertenzijo

Mnogi sploh ne vedo, da živijo s to tegobo, saj lahko napreduje brez opaznih simptomov – vse dokler ne povzroči resnih zapletov, kot so srčni infarkt, srčno popuščanje, možganska kap ali odpoved ledvic
Ema Bubanj24. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: jutrišnji dan prinaša izzive v komunikaciji, a tudi priložnost za ravnovesje

Pred nami je dan, ki bo razkril, koliko znamo uskladiti svoje notranje potrebe z odnosi, ki jih gradimo z drugimi.
24. 5. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Svet
POROČILO O GROZOTAH 7. OKTOBRA

Priče pokola: »Z ognjem so ji žgali prsi in mednožje, slišal sem krike ... nato je bila tišina«

Poročilo, ki ga je prvi objavil CNN, kaže na sistematično prakso posilstev in spolnih napadov palestinskih teroristov na prebivalke Izraela v pokolu 7. oktobra 2023. Pisali so ga dve leti, zdaj je javno dostopen.
24. 5. 2026 | 17:45
17:24
Premium
Bulvar  |  Domači trači
POGOVOR

Žan Papič o svoji težki preizkušnji: »Bil sem napol mrtev«

Vse, kar javno počne Žan Papič, je prepredeno s humorjem, zasebno pa se že dolga leta spopada z eno zdravstveno težavo.
24. 5. 2026 | 17:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki