Priče pokola: »Z ognjem so ji žgali prsi in mednožje, slišal sem krike ... nato je bila tišina«

7. oktobra 2023, med vdorom palestinskih teroristov v Izrael, so Hamasovci načrtno izvajali posilstva in spolno mučili svoje žrtve, kaže sveže in odmevno poročilo neodvisne nevladne organizacije Civil Commission, ki je sistematično dokumentirala grozote napada. V njem je natančno popisano, kako so pripadniki Hamasa in z njimi povezani Palestinci med terorističnim napadom na jug Izraela ter pozneje med ujetništvom talcev v Gazi uporabljali posilstva, spolno mučenje, poniževanje in druge oblike spolnega nasilja kot del širše strategije ustrahovanja. Poročilo, ki je luč sveta ugledalo ta mesec, je že javno podprla Hillary Clinton.

Poročilo z naslovom Nič več utišani (»Silenced No More«) je bilo najprej objavljeno na ameriškem CNN-u. Ta ga opisuje kot doslej najobsežnejši zbrani dokazni material o spolnem nasilju palestinskih teroristov nad nedolžnimi civilisti. Po navedbah poročila spolno nasilje ni bilo omejeno na eno lokacijo ali eno fazo napada. Avtorji trdijo, da so se ponavljajoči vzorci nasilja pojavljali v primeru pokola najstnikov na glasbenem festivalu Nova, v izraelskih krajih ob meji z Gazo, na cestah, v zakloniščih, na vojaških bazah, med ugrabitvami, prevozom talcev in med njihovim dolgotrajnim ujetništvom v Gazi. Avtorji so v povzetku poročila zapisali, da je bilo spolno nasilje Palestincev nad Izrelci »sistematično, razširjeno in sestavni del« napada 7. oktobra. Spomnimo, gre za pokol, v katerem je grozljive smrti umrlo skoraj 1200 ljudi, med njimi prek 300 mladih, ki so se udeležili glasbenega festivala Nova, od koder se niso nikoli več vrnili domov. Prek 250 jih je bilo zajetih in kot talce prepeljanih v Gazo. V napadu je sodelovalo okoli 7000 Palestincev, tako pripadnikov teroristične skupine Hamas kot civilistov, napad pa se je v zgodovino zapisal kot dan, ko je umrlo največ Judov po holokavstu.

»Slišal sem eno posilstvo, med katerim so si dekle podajali drug drugemu. Verjetno je bila ranjena, sodeč po njenih krikih, krikih, kakršnih nisi še nikoli nikjer slišal. To je nekaj med tišino in krikom, med bolečino in željo po smrti. Ti kriki ... kaj takega v življenju še nisem slišal in ne znam vam razložiti, kako zveni. Ampak to so bili kriki. Kriki. Bilo je preprosto grozljivo. Ko je eden končal, je drugemu rekel, naj pride gor: »Ta’al« [v arabščini], kot da je na vrsti naslednji. Očitno so se izmenjevali ... In ko so končali, so jo ustrelili. Slišiš krike, potem pa tišino. Slišiš pok in nato tišino. Potem nastopi nekakšen mir. In takrat si rečeš: v redu, vsaj konec je. Zanjo je konec. In tako je bilo z vsakim človekom, ki so ga zlorabili, to si slišal. V trenutku, ko so jih ubili, sem si rekel: »O moj bog, končno je konec.« - Pričanje očividca napada palestinskih teroristov na mladino, ki se je zabavala na glasbenem festivalu Nova

19-letna Naama Levy je bila ena od talk Hamasa v Gazi. Eden prvih viralnih videoposnetkov vojne v Gazi je prikazoval Levyjevo z več vidnimi poškodbami in velikim krvavim madežem na intimnem delu njenih sivih športnih hlač, kar je sprožilo obsežna ugibanja, da je bila spolno zlorabljena. Slike iz posnetka so postale simbol spolnega nasilja nad izraelskimi ženskami med napadi Palestincev na Izrael 7. oktobra. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Trupla z razširjenimi nogami in pohabljenimi genitalijami

Preiskava zločinov je trajala dve leti. Po besedah vodilne avtorice in borke za človekove pravice Cochav Elkayam-Levy ni šlo za naključne dogodke, ampak za organizirano in sistematično strategijo Hamasa. Organizacija navaja, da so njeni strokovnjaki pregledali več kot 10.000 fotografij in videoposnetkov oziroma več kot 1.800 ur vizualnega gradiva, opravili več kot 430 formalnih in neformalnih intervjujev, pričevanj in srečanj s preživelimi, pričami, talci, strokovnjaki in svojci žrtev ter gradivo geolocirali in primerjali z drugimi viri. Agencija Associated Press poroča, da poročilo temelji tudi na skoraj 2.000 urah vizualne analize, in dokumentira 13 vzorcev nasilja, med drugim skupinska posilstva, spolno mučenje in prisilno goloto.

»Slišal sem eno posilstvo, med katerim so si dekle podajali drug drugemu. Verjetno je bila ranjena, sodeč po njenih krikih, krikih, kakršnih nisi še nikoli nikjer slišal. To je nekaj med tišino in krikom, med bolečino in željo po smrti«, je povedala ena od prič napada na glasbeni festival Nova, ki jo citira poročilo. Prizor, ki je pričakal reševalce, je bil grozljiv: trupla mladih so ležala po tleh, z raztrganimi oblačili, razširjenimi nogami in grozljivo pohabljenimi spolnimi organi. V enem primeru priča navaja, kako je videla posilstvo mladega dekleta s strani več moških, ki so jo pohabili in nato ustrelili. V poročilu so dokumentirani tudi primeri mučenj žensk, ki so jim palestinski teroristi z ognjem in bencinom žgali prsi in mednožje, da so umirale v hudih mukah.

FOTO: Stringer, Reuters

Mladoletnika prisilili v posilstvo sorojenca

Vodilna avtorica poročila Levyjeva je za CNN dejala, da je po njihovih ugotovitvah spolno nasilje 7. oktobra in nad talci v ujetništvu pomenilo »preračunano strategijo« Hamasa. V poročilu so opisani primeri nasilja nad ženskami, moškimi in otroki, med drugim tudi primer dveh mladoletnih talcev iz iste družine, ki naj bi bila v ujetništvu prisiljena v spolna dejanja drug z drugim. Avtorji so v poročilu opredelili 13 oblik spolnega nasilja. Med njimi navajajo posilstva in skupinska posilstva, spolno mučenje, pohabljanje, prisilno slačenje, poniževanje žrtev, nasilje nad trupli, spolno nasilje v navzočnosti družinskih članov, snemanje in širjenje posnetkov nasilja ter napade na moške in dečke.

Otroška soba, prepojena s krvjo. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

Ena od osrednjih ugotovitev poročila je, da so napadalci nasilje tudi snemali in razširjali po družbenih omrežjih ali prek digitalnih računov žrtev. Po oceni komisije to ni bilo zgolj dokumentiranje zločinov, ampak dodatna oblika psihološkega nasilja nad družinami žrtev. Posnetki, fotografije in javno poniževanje naj bi podaljševali travmo še dolgo po samem napadu. Napad je sprožil vojno v Gazi, v kateri je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi ubitih več deset tisoč Palestincev. Euronews navaja številko okoli 72.000 mrtvih, pri čemer ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, ne ločuje med civilisti in teroristi, Izrael pa te številke izpodbija.

Palestinski teroristi so v Gazi 7. oktobra 2023 takole paradirali s truplom mladega dekleta. FOTO: posnetek zaslona videa Hamasa

Zaradi politizacije navajali le nesporne dokaze

Obtožbe o spolnem nasilju so od začetka vojne izjemno občutljive in spolitizirane. Izraelska vlada jih uporablja kot dokaz brutalnosti Hamasovega napada in kot argument za to, da Hamas nikoli več ne sme imeti možnosti ponovitve takšnih grozodejstev. Po drugi strani pa palestinsko gibanje Hamas obtožbe o sistematičnem spolnem nasilju zanika. Po poročanju ameriške mreže ABC so Hamasovi predstavniki že leta 2023 trdili, da so spolna grozodejstva zagrešile druge palestinske oborožene skupine, ki so po preboju meje vstopile v Izrael. Prav zaradi občutljivosti te tematike so, tako Levyjeva, v poročilo vključili zgolj dokaze, ki jih je mogoče nesporno preveriti.

Grozljiva dejanja spolnih zlorab so potrdili tudi Združeni narodi. Njihova predstavnica Pramila Patten je sporočila, da obstajajo »utemeljeni sumi« za domnevo, da so Hamasovi pripadniki med napadom 7. oktobra zagrešili posilstva in druga spolna nasilna dejanja. Tudi tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan je navedel razloge za sum, da so bili nekateri Hamasovi voditelji odgovorni za posilstva in druge oblike spolnega nasilja kot zločine proti človečnosti.

Zaradi poročila ji podporniki Palestincev grozijo s smrtjo

Tako kot številni zagovorniki žrtev spolnega nasilja je tudi Elkayam-Levyjeva zaradi svojega dela prejela grožnje anonimnežev, tudi grožnje s smrtjo. Kljub temu je prepričana, da je to delo vredno opravljati. »Ti moški in ženske, žrtve spolnega nasilja, so bili utišani na najhujši in najokrutnejši možen način. Upam, da smo s svojim delom temu naredili konec.«