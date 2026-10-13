Pričeske, parfumi in nakit veliko povedo o imperiju in oblasti: Rimljan Tiberij je bržkone nosil rožnato

Rožnata oblačila pri moških, parfumi, nakit in skrbno izbrane pričeske niso značilnosti zgolj sodobnega modnega sloga. Pred približno 2000 leti je imel videz pomembno vlogo tudi v Rimskem imperiju, kjer so oblačila in modni dodatki lahko veliko povedali o identiteti, družbenem položaju in moči posameznika, poroča Euronews. Prav razmerje med modo in močjo raziskuje nova razstava The Power of Fashion in the Roman Empire (Moč mode v Rimskem cesarstvu), odprta v muzeju Glyptoteket v Köbenhavnu. Med zanimivostmi, ki jih razstava obravnava, je tudi možnost, da je rimski cesar Tiberij nosil rožnata oblačila. Hkrati so bila oblačila ljudi na oblasti predmet komentarjev, opravljanja, kritik in celo žalitev njihovih sodobnikov.

Razstava prikazuje, da oblačila, nakit in pričeske v Rimskem imperiju niso bili le stvar osebnega okusa. Videz je bil lahko tudi sredstvo izražanja identitete in družbenega statusa, pa tudi način demonstriranja moči. Obiskovalci si lahko ogledajo približno 2000 let stare rimske skulpture, redko ohranjene tunike, nakit in obutev. Razstavljene so tudi rekonstrukcije barv, kakršne so uporabljali Rimljani, organizatorji pa so šli še korak dlje in rekonstruirali vonje starodavnih parfumov. Na posebnih mestih za poslušanje je mogoče slišati tudi primere rimskih opravljanj in žaljivk.

Videz je bil lahko tudi sredstvo za izražanje identitete ali način demonstriranja moči. FOTO: Zajem Zaslona/glyptoteket

V središču razstave so marmorne skulpture, ki prikazujejo pripadnike cesarske družine, rimske elite in prebivalce različnih delov Rimskega imperija. Ob skulpturah dodatni vpogled v način, kako so se Rimljani oblačili in predstavljali drugim, ponujajo arheološki tekstil, nakit in obutev. Med razstavljenimi predmeti je tudi 18 eksponatov, izposojenih iz muzeja v turškem Burduru. Predstavljeni so skupaj s predmeti iz zbirk Glyptoteketa, Britanskega muzeja, Narodnega muzeja Danske in Thorvaldsenovega muzeja. Z združevanjem predmetov iz različnih delov nekdanjega imperija razstava poskuša pokazati, kako so se oblačila in osebni videz uporabljali za izražanje identitete in položaja v različnih delih rimskega sveta.

Ob razstavi je nastala tudi znanstvena publikacija v angleškem in danskem jeziku, pripravljena z udeležbo mednarodnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z rimsko skulpturo, oblačili in identiteto. V času trajanja razstave so predvideni tudi vodeni ogledi, predavanja in izobraževalni programi, poroča poral. N1.hr. Razstava bo v köbenhavnski Glyptoteketi na ogled do 29. marca 2027.