Prihaja ena največjih »kanibalskih« neviht v zadnjih 20 letih: prizori bodo osupljivi, težave že tu

Zemljo je zajela močna geomagnetna nevihta, do katere pride zaradi izbruhov delcev, energije in magnetnih polj s Sonca, ki motijo zaščitni ovoj zemeljskega magnetnega polja.

Ena največjih v zadnjih 20 letih

Britanska geološka služba (BGS) je sporočila, da bi geomagnetna »kanibalska nevihta«, lahko dosegla Veliko Britanijo danes in da bi lahko bila ena največjih v zadnjih 20 letih. Svojo napoved so dvignili na najvišjo stopnjo in sporočili, da je nevihta že ovirala komunikacije in satelitsko navigacijo. Nevihtno dogajanje je že povzročilo največje geoelektrično polje na ravni tal, odkar BGS vodi evidenco, navaja Sky News.

Nevihta je povzročila impresivne prikaze polarnega sija.

Izpadi elektrike, težave z GPS-om

Po navedbah BGS bi najnovejša nevihta lahko dosegla najvišjo stopnjo G5, kar opozarja na možne izpade električne energije, težave z GPS-om, ki lahko trajajo več dni, ter težave pri orientaciji vesoljskih plovil.

Nasa sicer navaja, da te nevihte za ljudi ne predstavljajo neposrednega tveganja, saj zemeljsko magnetno polje in ozračje ščitita pred najhujšimi učinki.