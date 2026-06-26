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VROČINSKI VAL

Nujno branje, če ste ali se odpravljate na Hrvaško! Prihaja peklenski vikend, temperature bodo segale do 40 stopinj

Vremenoslovci opozarjajo, da se nad širšo regijo krepi izrazit vročinski val, ki bo v naslednjih dneh dosegel svoj vrhunec.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar/Delo
A. G.
 26. 6. 2026 | 10:07
 26. 6. 2026 | 10:07
2:44
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V Sloveniji je vreme v teh dneh zelo vroče in sončno, temperature pa se na številnih območjih približujejo 30 stopinjam Celzija in ponekod tudi več. Še bistveno bolj ekstremne razmere vladajo na Hrvaškem, kjer trenutno dopustuje veliko Slovencev in drugih tujih turistov. Vremenoslovci opozarjajo, da se nad širšo regijo krepi izrazit vročinski val, ki bo v naslednjih dneh dosegel svoj vrhunec. Gre za dolgotrajno obdobje zelo visokih temperatur, ki lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje, zlasti pri starejših, otrocih, kroničnih bolnikih in vseh, ki so dalj časa izpostavljeni soncu.

Pristojne meteorološke službe so zaradi razmer izdale rdeča in oranžna opozorila, kar pomeni, da so temperature že dosegle raven, ki je lahko nevarna tudi za zdrave ljudi. Dopustnikom na Jadranu in v notranjosti Hrvaške zato svetujejo previdnost, izogibanje neposrednemu soncu v najhujši vročini, redno pitje tekočin ter omejitev fizičnih aktivnosti v opoldanskih urah. Vročinski val se bo po napovedih nadaljeval tudi v prihodnjih dneh, vrhunec pa bo dosegel konec tedna, ko se bodo temperature približale celo 40 stopinjam Celzija. V nekaterih delih obale bo veljal najvišji, rdeči meteorološki alarm.

Celotna obala je pod rdečim alarmom

Že v petek bo sončno in zelo vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 32 in 36 stopinjami Celzija, je sporočil hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Močnejši razvoj oblakov je popoldne možen v notranjosti Dalmacije, vendar je majhna verjetnost za lokalne plohe z nevihtami. Veter bo večinoma šibak. Na Jadranu bo v prvem delu dneva in ponovno zvečer pihala šibka do zmerna burja, pod Velebitom lokalno v sunkih močna, sredi dneva in popoldne pa jugozahodnik in severozahodnik.

Zaradi vročinskega vala je za petek v veljavi rdeče opozorilo za reško in splitsko regijo ter oranžno za dubrovniško regijo. V soboto bo še bolj vroče, do 37 °C, brez možnosti osvežitve in le z rahlim vetrom. Celotna obala je pod rdečim alarmom zaradi izjemno visokih temperatur, nevarnih za zdravje, medtem ko je preostali del Hrvaške v oranžnem alarmu, prav tako z zelo nevarno vročino, poroča Dnevnik.hr.

Vrhunec vročine se pričakuje v nedeljo, ko je skoraj celotna država v rdečem alarmu, temperature pa se bodo približale 40 stopinjam.

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