Prihaja prepoved! Do jeseni brez alkohola na vseh železniških postajah

Upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač, je upravljavec danes objavil na svoji spletni strani. Namen ukrepa je povečati red ter izboljšati varnost tako za potnike kot tudi za zaposlene. »Prepovedali bomo pitje alkohola na vseh naših železniških postajah,« je na spletni strani upravljavca železnic izjavila izvršna direktorica Deutsche Bahna Evelyn Palla. »Prepogosto smo opažali, da kjer je bilo preveč alkohola, se je povečalo tudi nasilje,« je pojasnila in zagotovila, da je njihova prioriteta zaščititi zaposlene in potnike.

Trenutno je alkohol prepovedan na 30 nemških železniških postajah, na primer v Kölnu, Münchnu in Hamburgu. Po besedah izvršne direktorice so bile izkušnje po uvedbi prepovedi na omenjenih postajah jasne, saj so zaznali manj nasilja in tudi manj smetenja. Do 15. oktobra bodo ukrep postopoma uvedli na vseh 5400 železniških postajah. Deutsche Bahn je na svoji spletni strani napovedal, da bo že s prvim septembrom prepoved začela veljati na glavni berlinski postaji ter na postajah Berlin Gesundbrunnen, Kiel in Braunschweig.

Kršitelji prepovedi bodo morali nemudoma zapustiti postajno poslopje. V primeru ponavljajočih se kršitev pa bo Deutsche Bahn lahko izdal prepoved vstopa, so zapisali na spletni strani. Povod za uvedbo omenjenega ukrepa so incidenti, kakršen se je minuli petek zgodil v zvezni deželi Baden-Württemberg na jugozahodu Nemčije. Po podatkih nemškega tožilstva se je 36-letni potnik nasilno znesel nad 26-letnim uslužbencem Deutsche Bahna, medtem ko je slednji pregledoval vozovnice. Med prerivanjem so se iz zdaj še nepojasnjenega razloga vdala neka vrata, skozi katera je uslužbenec padel z vozečega vlaka. 36-letni potnik naj bi bil pod vplivom alkohola, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uživanje alkohola bo sicer še naprej dovoljeno v postajnih restavracijah in barih. Potnikom pa bo dovoljeno, da s seboj na vlak vzamejo neodprte alkoholne pijače.