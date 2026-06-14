Prihaja riba, ki močno piči: Rdečemorske plamenke se nevarno bližajo slovenskemu morju

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Hrvaška že odstranjuje tropske ribe s strupenimi bodicami.

Videti je kot kakšna akvarijska kraljica. Ima elegantne dolge plavuti, bele in rdečkaste črte ter skoraj hipnotičen način plavanja. Toda za privlačnim videzom rdečemorske plamenke se skriva ena najbolj problematičnih invazivnih rib v Sredozemlju. Strokovnjaki opozarjajo, da se ta tropska vrsta v južnem Jadranu širi hitreje od pričakovanj ter da prihod k nam v severni Jadran ni več vprašanje desetletij, temveč morda le še nekaj sezon. Odstranjevanje z lovom z ostmi je na Hrvaškem zaenkrat ena redkih metod manjšanja njihovega števila. Foto: posnetek zaslona/Youtube ​ Rdečemorska plamenka ...