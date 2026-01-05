  • Delo d.o.o.
SPLETNI LINČ PRVE DAME

Prihaja sodba obtoženim zaradi širjenja govoric, da se je Brigitte Macron rodila kot moški

Francosko pravosodje udarja nazaj. Konec je teorij zarote o prvi dami Francije.
V Parizu pričakujejo sodbo proti osmim moškim in dvema ženskama, obtoženim kibernetskega nasilja nad Brigitte Macron. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
V Parizu pričakujejo sodbo proti osmim moškim in dvema ženskama, obtoženim kibernetskega nasilja nad Brigitte Macron. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
A. G.
 5. 1. 2026 | 10:15
1:39
A+A-

V Franciji se bližajo sodbe v odmevnem primeru kibernetskega nasilja nad prvo damo Brigitte Macron. Obtoženci so širili številne zlonamerne izjave o spolu predsednikove soproge ter o starostni razliki med njo in Emmanuelom Macronom. Nekatere izjave so vključevale celo obtožbe o pedofiliji. V ponedeljek v Parizu pričakujejo sodbo proti osmim moškim in dvema ženskama, obtoženim kibernetskega nasilja nad Brigitte Macron.

Tožilstvo jim očita, da so javno in vztrajno širili žaljive ter škodljive trditve o spolu prve dame ter o njeni starostni razliki s francoskim predsednikom. Del teh navedb je vključeval tudi skrajno resne in neutemeljene obtožbe o pedofiliji. Obtožencem grozi do dve leti zaporne kazni. Primer izvira iz teorije zarote, ki po družbenih omrežjih kroži že od izvolitve Emmanuela Macrona za predsednika leta 2017. Ta teorija lažno trdi, da je Brigitte Macron transspolna ženska in da se je rodila kot moški.

Zakonca Macron sta v preteklosti zaradi takšnih trditev že sprožila pravne postopke. Med obtoženimi, starimi med 41 in 60 let, je tudi v Franciji znana teoretičarka zarot ter ženska, ki se predstavlja kot strokovnjakinja za medije in oglaševanje. Njen račun na omrežju X je bil medtem že ukinjen, poroča 24sata.hr.

Več iz teme

Brigitte MacronEmmanuel MacronFrancijateorije zarotedružbena omrežjanasilje
