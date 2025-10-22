Prihajajo semaforji s štirimi lučmi! Tukaj je razlog, zakaj bodo uvedli tudi belo (VIDEO)

Vemo, da imajo semaforji tri luči – rdečo, rumeno in zeleno. Rdeča pomeni ustavi, rumena pomeni upočasnitev ali pripravo na premik, zelena pa pomeni vožnjo. To bi se lahko spremenilo, saj so strokovnjaki z Univerze v Severni Karolini v ZDA predlagali dodajanje četrte barve – bele.

Po mnenju teh strokovnjakov bi lahko dodajanje belih luči zmanjšalo prometne zastoje in zamude. Študije so pokazale, da bi se zamude zmanjšale za približno 3 %, če bi bilo avtonomnih le 10 % avtomobilov. Če bi bila večina avtomobilov avtonomnih, bi se zamude zmanjšale za do 94 %.

Kako bi delovala bela luč na semaforju? Novi sistem semaforjev temelji na tehnologiji, ki omogoča izmenjavo informacij med avtomobili in semaforji v realnem času. Delovanje v praksi: ⦁ več avtonomnih avtomobilov se približuje križišču ⦁ avtomobili pošiljajo podatke semaforju o svoji hitrosti, položaju in smeri ⦁ semafor zazna, da je dovolj pametnih vozil za nadzor prometa ⦁ prižge se bela luč, ki opozarja, da avtomobili nadzorujejo križišče ⦁ vozniki morajo le slediti toku prometa, ki ga vodijo avtonomni avtomobili

Ta nova barva ne bo nadomestila nobene obstoječe, temveč bo dodatek za izboljšanje načina gibanja vozil po cesti (še posebej zdaj, ko je več avtonomnih avtomobilov). Cilj je narediti ceste varnejše, hitrejše in učinkovitejše – tako za voznike kot za pametna vozila, je navedel Unionrayo.com.

Bela luč

Bela luč bo uporabljena kot poseben znak, ki bo voznikom sporočil, da avtonomna vozila v tistem trenutku nadzorujejo promet. Danes nam semaforji sporočajo, kdaj se ustaviti ali nadaljevati, vendar lahko avtonomna vozila med seboj komunicirajo in s temi lučmi organizirajo prometni tok hitreje in natančneje kot ljudje.

Ko bo v bližini križišča dovolj avtonomnih avtomobilov, se bo prižgala bela luč. To bo pomenilo, da avtomobili samodejno usklajujejo promet. Voznikom torej ne bo treba storiti ničesar drugega, le slediti bodo morali avtomobilu pred seboj (če je ta avtomobil avtonomen, bo natančno vedel, kdaj mora nadaljevati ali se ustaviti). Seveda bodo tradicionalne luči še naprej delovale kot običajno.