Prihodnost je tu: humanoidna robota samostojno izvedla prvo operacijo

Kar je še pred kratkim spominjalo na prizor iz znanstvenofantastičnega filma, je postalo resničnost - strokovnjaki so med predkliničnim preizkusom prvič uporabili humanoidna robota pri dveh operacijah na živih živalih. Ekipa inženirjev in kirurgov z Univerze v San Diegu je z robotoma opravila laparoskopski odstranitvi žolčnika pri prašičih. Pri prvem posegu je humanoidni robot sodeloval s človeškim pomočnikom, pri drugem pa sta drug ob drugem delovala kar dva robota. Nista pa operirala sama, njuno početje so na daljavo nadzorovali izkušeni kirurgi, robota sta tako delovale kot nekakšni mehanski podaljški njihovih rok. Med posegoma so pomagali odmikati tkivo, rezati, nameščati sponke in odstraniti žolčnik.

V operacijskih dvoranah sicer že uporabljajo posebne robotske sisteme, vendar so ti praviloma veliki in izdelani za natančno določene naloge. Humanoidni roboti pa imajo drugačno prednost: po obliki in načinu gibanja spominjajo na človeka, zato bi lahko uporabljali običajne kirurške instrumente in delovali v prostorih, ki so že prilagojeni za delo človeškega zdravstvenega osebja.

Raziskovalci menijo, da bi takšni roboti nekoč lahko pomagali zdravstvenim delavcem pri posegih v bolnišnicah v oddaljenih krajih, kjer primanjkuje kirurgov, ali v zahtevnih razmerah, kjer kirurg ni, oziroma ne more biti neposredno navzoč. A to se še nekaj časa najverjetneje ne bo zgodilo, saj je ovir trenutno še preveč. Izboljšati bo treba predvsem natančnost, odzivnost, zanesljivost in varnost robotskih kirurgov, piše Daily Mail.