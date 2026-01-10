  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOLITVE NA MADŽARSKEM

Prijatelj Janeza Janše bližnje volitve opredelil kot izbiro med vojno in mirom

Madžarski premier Viktor Orban je na današnjem kongresu svoje stranke Fidesz-KDNP predstavil njenih 106 kandidatov, končno listo za volitve, ki bodo predvidoma potekale v aprilu, pa bodo sestavili do februarja. Volitve je označil kot «izbiro med mirom in vojno«.
Janez Janša in Viktor Orban leta 2022 v Lendavi. FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša in Viktor Orban leta 2022 v Lendavi. FOTO: Jože Suhadolnik
STA
 10. 1. 2026 | 22:10
 10. 1. 2026 | 22:29
2:33
A+A-

Viktor Orban je danes na kongresu svoje stranke v Budimpešti dejal, da je tudi po skupno 20 letih na položaju predsednika vlade še vedno »pripravljen na to nalogo« in opozoril, da med mednarodnimi voditelji še vedno velja za relativno mladega, poročata srbska tiskovna agencija Tanjug in madžarska MTI. Menil je tudi, da se mora stranka nenehno obnavljati, in da je »le Fidesz boljši od Fidesza«. Kandidatno listo bodo dokončno predstavili do 20. februarja. Madžarski premier je ob tem poudaril pomen enotnosti in stabilnosti stranke ter dodal, da je Fidesz pripravljen zagotoviti varnost in predvidljivost za državljane, kritiziral je opozicijo in ji očital, da ne more ustvariti enotnosti v državi.

Izpostavil svoje nasprotovanje Bruslju

V nagovoru se je nato posvetil zlasti migracijam, mednarodnim odnosom in gospodarskim ciljem, vključno z načrti za zvišanje minimalne in povprečne plače. Orban je znova izpostavil svoje nasprotovanje Bruslju in načrtom na ravni EU glede migracijske politike, pri čemer je ocenil, da bi sprejemanje migrantov ogrozilo tako Madžarsko kot evropsko krščansko civilizacijo. Nasprotoval je tudi vsakovrstni finančni in vojaški pomoči za Ukrajino. Dodal je, da Madžarska stoji pred razpotjem, ki bo prineslo vojno ali mir. Opozicijski stranki Tisza in DK bi po njegovem Madžarsko preusmerili v »bruseljsko vojno gospodarstvo«. Orban je zatrdil še, da so se voditelji EU odločili za vojno, čeprav nimajo denarja zanjo. Podobno kot v svojem prvem letošnjem nagovoru volivcem v začetku meseca je dejal tudi, da je leto 2025 prineslo konec obdobja liberalnega svetovnega reda in začetek »obdobja narodov«.

Na Madžarskem se pripravljajo na parlamentarne volitve, ki bi lahko po dolgih letih morda prinesle menjavo oblasti. Pričakovati je tesen izid tekme med Orbanovim vladajočim Fideszom in opozicijsko stranko Spoštovanje in svoboda (Tisza), ki jo vodi dolgoletni Orbanov sodelavec Peter Magyar. Ta se je leta 2024 spektakularno razšel s stranko Fidesz, ki ji je očital korupcijo.

Več iz teme

Viktor OrbanvolitveMadžarskaFideszJanez Janša
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Milo za drago

O najdbah.
Aljana Fridauer Primožič10. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Indijanec ni izginil

Oblast govori o vrednotah in šteje dobiček. Prodaja sanje, ki jih sama nikoli ni nameravala živeti.
Primož Kališnik10. 1. 2026 | 22:25
22:10
Novice  |  Svet
VOLITVE NA MADŽARSKEM

Prijatelj Janeza Janše bližnje volitve opredelil kot izbiro med vojno in mirom

Madžarski premier Viktor Orban je na današnjem kongresu svoje stranke Fidesz-KDNP predstavil njenih 106 kandidatov, končno listo za volitve, ki bodo predvidoma potekale v aprilu, pa bodo sestavili do februarja. Volitve je označil kot «izbiro med mirom in vojno«.
10. 1. 2026 | 22:10
21:04
Novice  |  Slovenija
VABILO DOBILO SEDEM STRANK

Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Predsednik stranke Boris Žulj upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje. Na delovno kosilo, ki ga bo gostil Robert Golob, so bile povabljene stranke SD, Levica, Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.
10. 1. 2026 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNA DRUŽINA

Pri Rogličevih tečejo, Lev že brusi pete (Suzy)

Odgovorna očka in mamica bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu.
10. 1. 2026 | 21:00
20:13
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA PODROBNOSTI

Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo.
10. 1. 2026 | 20:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki