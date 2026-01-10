Prijatelj Janeza Janše bližnje volitve opredelil kot izbiro med vojno in mirom

Viktor Orban je danes na kongresu svoje stranke v Budimpešti dejal, da je tudi po skupno 20 letih na položaju predsednika vlade še vedno »pripravljen na to nalogo« in opozoril, da med mednarodnimi voditelji še vedno velja za relativno mladega, poročata srbska tiskovna agencija Tanjug in madžarska MTI. Menil je tudi, da se mora stranka nenehno obnavljati, in da je »le Fidesz boljši od Fidesza«. Kandidatno listo bodo dokončno predstavili do 20. februarja. Madžarski premier je ob tem poudaril pomen enotnosti in stabilnosti stranke ter dodal, da je Fidesz pripravljen zagotoviti varnost in predvidljivost za državljane, kritiziral je opozicijo in ji očital, da ne more ustvariti enotnosti v državi.

Izpostavil svoje nasprotovanje Bruslju

V nagovoru se je nato posvetil zlasti migracijam, mednarodnim odnosom in gospodarskim ciljem, vključno z načrti za zvišanje minimalne in povprečne plače. Orban je znova izpostavil svoje nasprotovanje Bruslju in načrtom na ravni EU glede migracijske politike, pri čemer je ocenil, da bi sprejemanje migrantov ogrozilo tako Madžarsko kot evropsko krščansko civilizacijo. Nasprotoval je tudi vsakovrstni finančni in vojaški pomoči za Ukrajino. Dodal je, da Madžarska stoji pred razpotjem, ki bo prineslo vojno ali mir. Opozicijski stranki Tisza in DK bi po njegovem Madžarsko preusmerili v »bruseljsko vojno gospodarstvo«. Orban je zatrdil še, da so se voditelji EU odločili za vojno, čeprav nimajo denarja zanjo. Podobno kot v svojem prvem letošnjem nagovoru volivcem v začetku meseca je dejal tudi, da je leto 2025 prineslo konec obdobja liberalnega svetovnega reda in začetek »obdobja narodov«.

Na Madžarskem se pripravljajo na parlamentarne volitve, ki bi lahko po dolgih letih morda prinesle menjavo oblasti. Pričakovati je tesen izid tekme med Orbanovim vladajočim Fideszom in opozicijsko stranko Spoštovanje in svoboda (Tisza), ki jo vodi dolgoletni Orbanov sodelavec Peter Magyar. Ta se je leta 2024 spektakularno razšel s stranko Fidesz, ki ji je očital korupcijo.