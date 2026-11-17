Preiskava smrti 32-letnega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični kliniki Sveti Ivan dobiva nove razsežnosti. Hrvaški mediji razkrivajo, da je pretresljiv posnetek nadzornih kamer pricurljal v javnost kar s policijske postaje, pogovor policistov na posnetku pa postavlja pod vprašaj navedbe notranjega ministra. Zagrebški župan Tomislav Tomašević medtem pričakuje širjenje preiskave tudi na tiste, ki so dogodek morda prikrivali.

Hrvaško državno tožilstvo (DORH) je sprožilo poizvedbe o tem, kako je v javnost pricurljal posnetek bolnišničnega videonadzora, ki prikazuje nasilno posredovanje nad 32-letnim pacientom v sobi 11A. Po poročanju portala Index in časnika 24sata je posnetek nastal na policijski postaji Črnomerec, kjer sta dva policista s telefonom snemala računalniški zaslon, da bi posnetek prek aplikacije WhatsApp hitreje posredovala nadrejenim.

Čeprav je policistka na posnetku dejala, da bo pred pošiljanjem izključila zvok, se to ni zgodilo. Na posnetku so tako ostali zabeleženi njuni komentarji med ogledom izvirnega posnetka, ki sicer nima zvoka. »To ne more biti malomarno zdravljenje, to je umor ena krat ena, in to hud, saj so oni zdravniki, on pa pacient,« je dejala policistka, njen kolega pa je dodal, da bi morali »vse skupaj aretirati«.

Posnetki razkrivajo laž ministra

Še bolj obremenjujoč za policijo pa je del pogovora, iz katerega izhaja, da so nekateri policisti že prej opozarjali na nujnost pregleda bolnišničnih kamer, a jih nadrejeni niso poslušali. Moški glas na posnetku pripoveduje, kako je kolegu svetoval, naj gre po posnetke, dokler še obstajajo, da ne bo izpadlo, da niso storili ničesar, a je dobil vulgaren in odklonilen odgovor.

Te navedbe so v diametralnem nasprotju s ponedeljkovimi izjavami hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića. Ta je trdil, da policija za obstoj videonadzora sploh ni vedela, dokler ji ga 6. novembra – 16 dni po Periševi smrti – ni izročil odvetnik bolnišnice. Družina pokojnega je sicer kazensko ovadbo podala že 23. oktobra, dva dni po smrti, in takrat izrecno zahtevala takojšen zaseg posnetkov.

Glavni državni tožilec Ivan Turudić je medtem potrdil, da preiskujejo, kako je posnetek prišel v javnost, a je poudaril, da je bil sam posnetek nadzornih kamer zasežen pravilno in predstavlja zakonit dokaz na sodišču.

Smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici še naprej pretresa Hrvaško. FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

Tomašević: Preiskava se tu ne bo ustavila

O dogajanju v bolnišnici v Jankomiru je v torek spregovoril tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević. Ocenil je, da ponedeljkove aretacije zdravnice specializantke, dveh medicinskih sester in zdravstvenega tehnika – ki se tako pridružujejo že prej priprtim štirim tehnikom – niso zadnje. »Jasno je, da je v tem dogodku na različne načine sodelovalo večje število zaposlenih v bolnišnici. Ne verjamem, da se bo ustavilo pri teh aretacijah,« je dejal Tomašević. Pojasnil je, da pri tem misli tudi na morebitno kazensko in delovnopravno odgovornost tistih, ki so za dogodek vedeli, prikrivali informacije, dajali lažne izjave ali ponarejali poročila. Zaradi tega meni, da je notranji nadzor bolnišnice omejen in da je ključna kazenska preiskava.

Župan je ob tem zavrnil očitke o odgovornosti mesta Zagreb kot ustanovitelja bolnišnice in poudaril, da je strokovni zdravstveni nadzor v izključni pristojnosti ministrstva za zdravje. Zdravstveni inšpekciji je očital, da po prijavi družine 26. oktobra ni ukrepala kar dva tedna.

Tudi druge težave

Razmere v kliniki Sveti Ivan so sicer zaostrene. Po besedah Tomaševića je bilo v ponedeljek na bolniškem dopustu približno 12 odstotkov zaposlenih, a ustanova z reorganizacijo izmen še naprej nemoteno deluje. Mesto Zagreb bo še ta teden imenovalo štiri nove člane upravnega sveta bolnišnice, ki jo po odstopu direktorice Majde Grah začasno vodi Lidija Hrastić-Novak. Župan je ministrstvo za zdravje ob tem pozval, naj zaradi preobremenjenosti klinik v Jankomiru in Vrapču ponovno odpre zaprti psihiatrični oddelek v kliničnem centru Rebro.