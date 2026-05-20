Priljubljena destinacija na Jadranu prepovedala kajenje na plaži: drastični ukrepi že to sezono

Letovišče Rimini na italijanski obali Jadrana je uvedlo popolno prepoved kajenja na plažah, vključno z elektronskimi cigaretami. Uredba je začela veljati 16. maja in bo veljala do 20. septembra. Prepoved kajenja se nanaša na vse dele plaže, ne le na območje tik ob morju, kot je veljalo lani.

Cigarete, vključno z elektronskimi, ne bodo več dovoljene pod senčniki, na ležalnikih, niti na območjih, namenjenih igri, osebni higieni, osvežitvi in počitku.

Za kršitev prepovedi kajenja na plažah v Riminiju je predvidena denarna kazen od 25 do 500 evrov. To potrjuje uradna objava Občine Rimini o kopališki uredbi za leto 2026. V njej piše, da se prepoved kajenja od te sezone širi na vsa koncesijska območja kopališč, z izjemo morebitnih posebej označenih prostorov za kadilce. Cigarete ostajajo vedno prepovedane tudi na športnih območjih in otroških igriščih.

Za to odločitvijo, ki že sproža številne razprave, stojita problem pasivnega kajenja, ki so mu izpostavljeni družine in otroci, ter problem cigaretnih ogorkov, odvrženih na plaži. Ti so resna okoljska težava in smrtno nevarni za morski svet ter ptice, ki jih lahko po pomoti zaužijejo, piše italijanski časnik Il Messaggero.

Iz uredbe so izvzeta le nekatera posebej označena območja, verjetno v bližini lokalov na kopališčih, pa tudi nekatere posebne površine, kjer bo, podobno kot na nekaterih letališčih, kajenje vendarle dovoljeno.

Tudi druga obmorska mesta uvajajo podobne ukrepe

A Rimini ni osamljen primer. Italijanski mediji poročajo, da se podobne »smoke-free« prepovedi širijo po številnih italijanskih obalnih deželah, med drugim v Benečiji, Liguriji, Emiliji - Romanji, Markah, Laciju, na Siciliji in Sardiniji. V Italiji sicer ni enotnega državnega zakona, ki bi prepovedoval kajenje na vseh plažah, zato lokalne oblasti ukrepajo z občinskimi odloki. Razlogi so podobni: manj pasivnega kajenja, manj ogorkov v pesku in bolj urejene plaže.

Kako je na Hrvaškem?

Tudi pri naših južnih sosedih dopustniška sproščenost ne pomeni, da je dovoljeno prav vse. Številna turistična mesta imajo namreč svoje odloke o komunalnem redu, s katerimi želijo preprečiti neprimerno vedenje, zaščititi kulturno dediščino in ohraniti red v najbolj obleganih mestnih središčih.

V Dubrovniku so pravila posebej jasno zapisana. V zgodovinskem jedru mesta se obiskovalci ne smejo sprehajati v kopalkah, brez oblačil ali pomanjkljivo oblečeni. Prepovedana je tudi vožnja s kolesi, električnimi skiroji, motorji in avtomobili, razen če imajo za to posebno dovoljenje. Na javne površine ni dovoljeno metati cigaretnih ogorkov, prepovedano je pljuvanje, pse pa je treba voditi na povodcu.

Strogo varujejo tudi območja ob kulturnih spomenikih. Tam ni dovoljeno uživanje hrane in pijače, še manj pa neprimerno vedenje. Prav tako se turisti ne smejo vzpenjati na mestno obzidje ali kršiti pravil, ki so jasno označena na tablah.

Dubrovnik ima poleg tega tudi širšo prepoved pitja alkohola na javnih površinah. Alkoholne pijače je dovoljeno uživati le na odobrenih gostinskih terasah ali ob posebej dovoljenih dogodkih. Kdor pravilo krši, lahko plača 130 evrov kazni. Odlok predvideva tudi možnost, da komunalni redar pri nekaterih prekrških kazen izreče oziroma pobere kar na kraju samem.

Nekoliko bolj zapleten je položaj v Splitu. Mesto je leta 2023 uvedlo strožja pravila za obiskovalce, ki bi se po posebej zaščitenem območju sprehajali v kopalkah ali pili alkohol na javnih površinah. Takrat so poročali o kaznih v višini 150 evrov. A nato je splitski odlok o komunalnem redu je pozneje razveljavilo Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške. Mesto je zato leta 2026 že pripravljalo nov odlok, kar pomeni, da se pravila še urejajo oziroma posodabljajo.

Hvar pa že leta velja za enega tistih krajev, kjer so turiste opozarjali na posebej visoke kazni. Hrvaški mediji so poročali o 600 evrih kazni za sprehajanje v kopalkah, 500 evrih za hojo brez majice in 700 evrih za uživanje hrane ali pijače oziroma poležavanje na javnih površinah.