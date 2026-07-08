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Priljubljena igrača eksplodirala in opekla najstnico, mama zgrožena objavila fotografije (FOTO)

Najstnica je utrpela opekline, potem ko je v razgretem avtomobilu eksplodirala priljubljena antistresna igrača squishy dumplings.
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
N. Č.
 8. 7. 2026 | 10:21
 8. 7. 2026 | 10:22
6:34
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Najstnica iz ameriške zvezne države Zahodna Virginija je pristala v bolnišnici z opeklinami, potem ko je v razgretem avtomobilu eksplodirala priljubljena mehka in raztegljiva igrača »squishy dumplings«. Njena mama zdaj opozarja druge starše na nevarnosti, ki jih predstavljajo takšni predmeti, če jih pustimo na visokih temperaturah, poroča New York Post.

Kim Staggs je povedala, da je ravno pobrala hčerko Natalee pri starih starših. Nista vedeli, da je na zadnjem sedežu avtomobila ostala mehka antistresna igrača. »Prevozili nisva niti kilometra, ko je zakričala tako glasno, da mi je zastala kri v žilah,« je povedala pretresena mati.

Avtomobil družine Staggs, ki je bil parkiran na soncu, se je spremenil v pravo pečico. Zaradi visoke temperature se je igrača močno segrela, njen material pa je oslabel in se razširil.

Ko je Natalee sedla na zadnji sedež, je igrača počila, njena vroča vsebina pa se ji je razlila po nogah. Mati se spominja, da je na zadnjem sedežu zagledala raztrgano igračo in prozorno lepljivo tekočino. Kasneje so ugotovili, da je šlo za silikon.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Hitro zdravljenje

Nataleejine noge so bile prekrite z vročim silikonom. »Vsebina je bila zelo gosta,« je opisala Kim Staggs. »Najlažje bi jo primerjala z vročo karamelo, ki se začne ohlajati.« Mati je hčerko nemudoma odpeljala v bolnišnico. Zdravniki so opekline uspešno oskrbeli s hladilnimi sredstvi in fiziološko raztopino, deklica pa zdaj okreva.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Opozorilo staršem

Kim Staggs pravi, da je neizmerno hvaležna, da poškodbe njene hčerke niso bile hujše. »Medicinska sestra mi je rekla: 'Niste imeli sreče, bili ste blagoslovljeni.' Če bi šlo za drugačno vrsto igrače, bi bilo lahko veliko huje,« se spominja. »Lahko bi ji eksplodirala v obraz ali kjer koli drugje.«

Po tej izkušnji želi opozoriti druge starše na nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo na videz povsem nenevarne igrače, če jih pustimo v razgretem avtomobilu. »Če lahko s tem preprečimo, da bi se kaj podobnega zgodilo še komu, smo dosegli svoj namen,« je dejala.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs
FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Podobni primeri zaradi nevarnega trenda

To ni prvi primer poškodb, povezanih s takšnimi igračami. V središču pozornosti so se znašle tudi zaradi trenda na TikToku, ki je otroke spodbujal, naj jih segrevajo v mikrovalovni pečici. Posledica so bile eksplozije, pri katerih je stopljena vsebina povzročila hude opekline. Maja letos je desetletna Bella iz Velike Britanije utrpela hude opekline obraza, potem ko je podobno igračo poskusila segreti v mikrovalovni pečici.  »Videti je bilo, kot da bi jo nekdo močno udaril v obraz,« je takrat povedala njena 42-letna mati Charlotte.

Zaskrbljujoči rezultati testiranj

Zaradi velikega povpraševanja takšne igrače danes ponuja vse več proizvajalcev, oblasti v Walesu pa opozarjajo starše, da so lahko nekatere med njimi nevarne. Opozorilo je sledilo preiskavi službe za nadzor trga v Swanseaju, ki so jo sprožile prijave o nenavadnem in zelo močnem vonju nekaterih izdelkov, poroča BBC.

Na težavo je opozoril tudi kanadski oče Jordan Collinet, potem ko je njegova hči domov prinesla paket viralnih mehkih antistresnih igrač v obliki cmokov (squishy dumplings). Gre za izdelke znamke Tnearc Toys, znane po senzoričnih igračah, ki jih prodajajo tudi v trgovinah Walmart.

»Opazil sem zelo močan vonj, ki je prihajal iz njih,« je povedal Collinet v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih.

Z napravo za merjenje hlapnih organskih spojin je igrače preizkusil v zaprti vrečki. Rezultati so ga presenetili. »Iskreno povedano, nisem pričakoval tako visokih vrednosti,« je dejal.

V drugem videu je preizkusil povsem nove igrače, ki jih je pravkar vzel iz embalaže. V manj kot minuti je merilnik pokazal najvišjo vrednost, ki jo sploh lahko izmeri. »Dosegli smo zgornjo mejo. Igrače, ki smo jih testirali prej, so bile nekaj dni na zraku, te pa so popolnoma nove,« je pojasnil.

Nato je rezultate primerjal z meritvami odprte pločevinke barve. Po njegovih besedah so igrače pokazale še višje vrednosti. »Ali res želite, da je otrokova igrača manj varna od pločevinke barve?« je vprašal.

Opozoril je tudi, da majhni otroci igrače pogosto približujejo obrazu, jih dajejo v usta ali poškodujejo, zaradi česar lahko njihova vsebina izteče.

Potrditev uradnih organov in poziv k previdnosti

Preiskava v Swanseaju je potrdila del teh skrbi. Testiranja so pokazala prisotnost potencialno nevarnih kemikalij v nekaterih izdelkih, zaseženih v lokalnih trgovinah, del pregledanih igrač pa ni izpolnjeval varnostnih standardov Združenega kraljestva.

Uradnik za nadzor trga Rhys Harries je opozoril, da priljubljenost na družbenih omrežjih še ne pomeni, da je izdelek varen. »Ti izdelki so otrokom privlačni predvsem zato, ker jih promovirajo spletni trendi, vendar to še ne pomeni, da so varni,« je dejal.

Dodal je, da lahko platforme, kot je TikTok, zelo hitro povečajo priljubljenost določenih izdelkov, hkrati pa pristojnim službam pomagajo pri odkrivanju potencialno nevarnih ali ponarejenih izdelkov. Staršem svetuje, naj igrače kupujejo pri preverjenih prodajalcih in preverijo, ali imajo ustrezne varnostne oznake.

»Od vonja me je bolela glava«

Po objavi rezultatov testiranj je Collinet staršem poslal jasno sporočilo. »Ne kupujte jih. Če jih že imate, jih vrnite. Tveganje preprosto ni vredno,« je poudaril.

Njegova opozorila so sprožila številne odzive na družbenih omrežjih. Eden od uporabnikov mu je predlagal, naj preizkusi tudi priljubljene antistresne igrače NeeDoh. »Moja hči je dobila eno v obliki kosa torte, ki je smrdela po terpentinu. Zaradi tega vonja me je začela boleti glava, zato smo jo takoj vrgli stran,« je zapisal. »Zakaj mora danes skoraj vse vsebovati nekaj škodljivega?« se je vprašal drug uporabnik.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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