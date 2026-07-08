Priljubljena igrača eksplodirala in opekla najstnico, mama zgrožena objavila fotografije (FOTO)

Najstnica iz ameriške zvezne države Zahodna Virginija je pristala v bolnišnici z opeklinami, potem ko je v razgretem avtomobilu eksplodirala priljubljena mehka in raztegljiva igrača »squishy dumplings«. Njena mama zdaj opozarja druge starše na nevarnosti, ki jih predstavljajo takšni predmeti, če jih pustimo na visokih temperaturah, poroča New York Post.

Kim Staggs je povedala, da je ravno pobrala hčerko Natalee pri starih starših. Nista vedeli, da je na zadnjem sedežu avtomobila ostala mehka antistresna igrača. »Prevozili nisva niti kilometra, ko je zakričala tako glasno, da mi je zastala kri v žilah,« je povedala pretresena mati.

Avtomobil družine Staggs, ki je bil parkiran na soncu, se je spremenil v pravo pečico. Zaradi visoke temperature se je igrača močno segrela, njen material pa je oslabel in se razširil.

Ko je Natalee sedla na zadnji sedež, je igrača počila, njena vroča vsebina pa se ji je razlila po nogah. Mati se spominja, da je na zadnjem sedežu zagledala raztrgano igračo in prozorno lepljivo tekočino. Kasneje so ugotovili, da je šlo za silikon.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Hitro zdravljenje

Nataleejine noge so bile prekrite z vročim silikonom. »Vsebina je bila zelo gosta,« je opisala Kim Staggs. »Najlažje bi jo primerjala z vročo karamelo, ki se začne ohlajati.« Mati je hčerko nemudoma odpeljala v bolnišnico. Zdravniki so opekline uspešno oskrbeli s hladilnimi sredstvi in fiziološko raztopino, deklica pa zdaj okreva.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Opozorilo staršem

Kim Staggs pravi, da je neizmerno hvaležna, da poškodbe njene hčerke niso bile hujše. »Medicinska sestra mi je rekla: 'Niste imeli sreče, bili ste blagoslovljeni.' Če bi šlo za drugačno vrsto igrače, bi bilo lahko veliko huje,« se spominja. »Lahko bi ji eksplodirala v obraz ali kjer koli drugje.«

Po tej izkušnji želi opozoriti druge starše na nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo na videz povsem nenevarne igrače, če jih pustimo v razgretem avtomobilu. »Če lahko s tem preprečimo, da bi se kaj podobnega zgodilo še komu, smo dosegli svoj namen,« je dejala.

FOTO: Facebook, Kimmie Staggs

Podobni primeri zaradi nevarnega trenda

To ni prvi primer poškodb, povezanih s takšnimi igračami. V središču pozornosti so se znašle tudi zaradi trenda na TikToku, ki je otroke spodbujal, naj jih segrevajo v mikrovalovni pečici. Posledica so bile eksplozije, pri katerih je stopljena vsebina povzročila hude opekline. Maja letos je desetletna Bella iz Velike Britanije utrpela hude opekline obraza, potem ko je podobno igračo poskusila segreti v mikrovalovni pečici. »Videti je bilo, kot da bi jo nekdo močno udaril v obraz,« je takrat povedala njena 42-letna mati Charlotte.