Priljubljeni balkanski pevec tri mesece po težki diagnozi umrl v ženinem naročju

Novica o smrti bosansko-srbskega pevca narodne glasbe Marinka Rokvića je javnost pred petimi leti močno presenetila in predvsem razžalostila. Čeprav se je vedelo, da mu zdravje peša, je glasbenik pred oboževalci, ki jih ni bilo malo, do konca skrival pravo diagnozo. Umrl je v starosti 68 let za rakom trebušne slinavke. Njegov boj, ki je trajal približno eno leto, grozljivo diagnozo je prejel komaj tri mesece pred smrtjo, pa so spremljali zapleti, tako se je denimo po okužbi s koronavirusom več mesecev boril tudi z resno bakterijsko okužbo, ki je napadla njegovo telo.

Ko je Marinko Rokvić izvedel, da boleha za rakom trebušne slinavke, enim najtežjih rakov, je izrazil željo, da bi zadnje dni preživel v toplini družinskega doma v Košutnjaku in ne v bolnišnici, željo pa je njegova družina tudi spoštovala. Marinkova žena Slavica, po poklicu zdravstvena delavka, mu je bila ob strani do konca, po navedbah virov blizu njegovi družini, je pevec umrl v njenem naročju, obkrožen z ljubeznijo svojih bližnjih, ki jih je imel neizmerno rad. »Glede na to, da je Slavica po poklicu zdravstvena delavka, je imel Marinko v najtežjih trenutkih najboljšo oskrbo,« je vir povedal za časnik Kurir.

Z vsemi se je pobotal

Marinko Rokvić je na glasbeni sceni pustil neizbrisen pečat. Rojen je bil v Bosanskem Petrovcu, pozneje pa je ustvaril kariero, ki je trajala desetletja, del njegove bogate zapuščine sta denimo pesmi Da volim drugu ne mogu in Skitnica. Kljub bogati in uspešni glasbeni karieri, pa je bila temelj njegovega življenja vedno družina. Slavico je spoznal leta 1984 v Zagrebu in po samo treh zmenkih sta se poročila. V zakonu, ki je trajal več kot tri desetletja, sta se jima rodila sinova Nikola in Marko. Marinko je imel iz prejšnje zveze tudi sina Daria, Slavica pa je bila po pisanju časnika Večerji list ključna pri tem, da so se polbratje med seboj dobro razumeli. »Mama mi je rekla, naj grem spoznat očeta. Bil sem navdušen, bilo je lepo. Ko sva se videla, me je objel in poljubil. Ko sva se naslednjič videla v Beogradu, ko sem bil star devet let, sem se že malo sprostil,« je povedal Dario, ki je leta živel z mamo v Kanadi.

V najtežjih trenutkih je družina našla tolažbo v veri. Tri mesece pred njegovo smrtjo, takoj po tem, ko je izvedel, kakšna usoda ga čaka, sta Marinko in Slavica v cerkvi obnovila poročne zaobljube, pevec pa je ​​opravil še zadnjo veliko spoved in se pobotal z vsemi. »Bolezen je priložnost, da se človek duhovno okrepi in pripravi na tisto pot, po kateri moramo vsi nekega dne iti. Medicina nima zdravila za raka trebušne slinavke, a moj oče se je kljub temu, da je vedel, kaj ga čaka, duhovno prerodil. Presenetil me je njegov pogum. Če smo kristjani, verjamemo v večno življenje, zato verjamem, da se je z odhodom obenem ponovno rodil,« je v intervjuju za Hello povedal Nikola.