Primer, ki pretresa svet: Melanii so javno zastavili to neprijetno vprašanje (FOTO)

Prva dama ZDA Melania Trump je v sredo na novinarski konferenci ob izpustitvi dveh izraelskih talcev prejela vprašanje novinarja o zahtevah preživelih žrtev Jeffreyja Epsteina, da Ghislaine Maxwell premestijo iz zveznega zapora z nizko stopnjo varnosti v kraju Bryan v Teksasu v zapor z visoko stopnjo varnosti, potem ko so se pojavile trditve o posebni obravnavi, ki jo domnevno uživa za rešetkami.

Maxwell je bila leta 2021 obsojena zaradi trgovine z ljudmi in trenutno prestaja 20-letno kazen v Bryanu.

Prva dama se je odgovoru izognila

Novinar je Melanio Trump vprašal: »Mnogi zahtevajo, da se Ghislaine Maxwell premesti v zapor z visoko stopnjo varnosti. Ali veste, zakaj je do tega prišlo?«

Prva dama ZDA Melania Trump je v sredo na novinarski konferenci ob izpustitvi dveh izraelskih talcev prejela vprašanje novinarja o zahtevah preživelih žrtev Jeffreyja Epsteina. FOTO: Annabelle Gordon Reuters

FOTO: Annabelle Gordon Reuters

Prva dama se je odgovoru izognila in se osredotočila na razlog dogodka, slavje ob izpustitvi Keitha Siegela in njegove soproge Avive, poročajo pri Unilandu.

»Tukaj smo, da proslavimo osvoboditev in življenje teh dveh izjemnih ljudi,« je odgovorila.

Viri iz zapora so tako navedli, da ima Maxwell določene privilegije, med drugim prilagojene obroke, ki jih dostavijo neposredno v njeno celico, možnost zadrževanja v prostorih za rekreacijo po koncu uradnega delovnika ter uporabo posebnega ločenega prostora za obiske, kjer so za njene goste na voljo prigrizki in osvežilne pijače. V enem primeru naj bi ji celo omogočili igro s psičkom, kar v zaporu ni običajno.