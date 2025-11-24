Melani so ga pripeljali z veliko konjsko vprego, izdahnila je lahko le: »Čudovito je« (FOTO in VIDEO)

Prva dama ZDA Melania Trump je skupaj z izvršnim direktorjem Nacionalnega združenja za božična drevesa ZDA Rickom Dungeyjem sprejela 7,6 metra visoko božično jelko, ki bo za praznike krasila Belo hišo, poroča USA Today.

Drevo bo stalo v Modri sobi Bele hiše, kar je tradicija, ki jo je po podatkih zgodovinskega društva Bele hiše leta 1912 začela družina predsednika Williama Howarda Tafta, utrdila pa jo je soproga predsednika Dwitha Eisenhoverja, prva dama Mamie Eisenhower.

Pripeljali so ga z veliko konjsko vprego

Pred Belo hišo je prispelo z veliko konjsko vprego, Melania Trump pa je izjavila, da je božično drevo čudovito.

FOTO: Kevin Lamarque Reuters

FOTO: Alex Wroblewski Afp

Letošnjo božično jelko je gojila in dostavila družba Korson's Tree Farms iz Michigana, ki je zmagala na nacionalnem natečaju za božično drevo Bele hiše, ki ga je že julija organiziralo Nacionalno združenje za božična drevesa. Natečaj, ki poteka v St. Louisu, daje gojiteljem božičnih dreves po vsej državi priložnost, da krasijo Belo hišo in rezidenco podpredsednika ZDA. Natečaj Nacionalnega združenja za božična drevesa poteka od leta 1966.