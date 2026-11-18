V belgijskem mestu Sint-Niklaas so pripravljeni na praznično vzdušje. V priljubljeni pekarnici so izdelali ogromen piškot v podobi Miklavža, prvega od decembrskih dobrih mož, visok je namreč skoraj dva metra. Zanj so porabili kar 31 kilogramov testa, pekli pa so ga približno štiri ure.

Kot poročajo belgijski mediji, so slaščico znova izdelali v modlu za peko posebnega spekulasa. Model so, mimogrede, izdelali leta 1988, in sicer ob slovesnosti ob ustanovitvi društva za proučevanje legend in običajev, povezanih z Miklavžem. Takrat so spekli ogromen piškot, zatem pa je model skrivnostno izginil. Nedavno ga je znova odkril pek Toon De Klerck, ki je sklenil obuditi tradicijo, potem ko je slišal za zgodbo o mega piškotu. A vse do zdaj ni verjel, da je bil ta prav zares tako velik. Izziva se je kljub temu lotil brez zadržkov, čeprav je peka tako zajetne slaščice terjala veliko spretnosti in potrpljenja, pa tudi ustvarjalnosti zagrizene ekipe.

V kratkem ga bodo lahko snedli. FOTO: Bakkerij Toon De Klerck

Zamesili so 31 kilogramov testa, v katerem ni manjkalo tradicionalnih začimb, kot so cimet, muškatni orešček, ingver, klinčki, kardamom, beli poper in koriander, piškot spekulas pa so pekli štiri ure. Ker niso imeli tako velikega pekača, so uporabili vrata iz nerjavečega jekla, na katera so položili model z maso in vse skupaj potisnili v peč. Po štirih urah, med katerimi so trepetali, ali bo Miklavž morda počil, so si oddahnili, a pred njimi je bil že naslednji korak: previdno odstraniti model in piškot postaviti pokonci. Tudi to jim je uspelo, sladki Miklavž pa zdaj ponosno krasi pekarno, in tako bo vse do 6. decembra. Piškot bo takrat na prodaj, a še ni znano, ali ga bodo prodali celega ali ga bodo razrezali na manjše kose. Kakor koli že, celoten izkupiček od prodaje bo šel v dobrodelne namene.