Priprave na 3. svetovno vojno? Evropska velesila obrača ploščo: 18-letniki bodo dobili poziv

Nemčija po letih zadržanosti pospešeno krepi obrambo. Bundestag je 5. decembra 2025 potrdil nov sistem vojaške službe, ki naj bi temeljil na prostovoljstvu, a z obveznim »vstopnim korakom« za fante: vsi, ki dopolnijo 18 let, bodo dobili vprašalnik o zdravju, sposobnostih in pripravljenosti za služenje. Dekletom ga bodo poslali prav tako, a izpolnjevanje zanje ne bo obvezno. Ključna beseda uradnega Berlina je privabljanje. Po poročanju tujih medijev želijo mlade motivirati tudi z boljšo plačo in ugodnostmi. V nekaterih navedbah se pojavlja znesek okoli 2.500 evrov na mesec, v vsakem primeru pa gre za poskus, da bi vojska postala privlačnejša izbira za mlade in ne zadnja možnost, ki bi jo izbrali. Nemški obrambni minister Boris Pistorius ob tem poudarja, da država zdaj ne uvaja klasične prisile, temveč model, ki naj bi vojski najprej zagotovil dovolj prostovoljcev.

Bundeswehr je uradno ime nemških oboroženih sil – nemške vojske. FOTO: Michaela Stache Afp

Zakaj ta zasuk? Nemčija je po drugi svetovni vojni dolgo gledala na vojaško moč z zadržki in moralnimi pomisleki, a vojna v Ukrajini je premešala karte. Od ruske invazije leta 2022 številne evropske države govorijo o novi realnosti, v kateri mir ni več samoumeven. Berlin želi povečati število pripadnikov in rezervistov ter doseči cilje, ki jih postavljajo tudi zavezništva in varnostne razmere na vzhodu Evrope.

V istem obdobju iz Velike Britanije prihajajo vse bolj zaskrbljeni toni. Poročilo organizacije Civitas, pri katerem so sodelovali poslanci in nekdanji visoki svetovalec Nata, opozarja, da Britanci po njihovem »niso pripravljeni« in da se ne smejo več brezpogojno zanašati na to, da bo ZDA vedno samodejno stala za načelom kolektivne obrambe. V ospredje potiska tudi vprašanje, koliko je Evropa v resnici sposobna poskrbeti zase, če bi se ameriška podpora omajala. Nekatere članice Nata še vedno ohranjajo obvezno služenje (med njimi na primer Danska, Norveška, Finska, Švedska in baltske države), druge pa razmišljajo o novih modelih. Nemški pristop je kompromis: prostovoljen na papirju, a sistem, ki 18-letnike najprej evidentira in preveri ter s tem pusti odprta vrata, če bi se varnostne razmere še zaostrile.