Ko se je 26-letni Marvin odpravil na kampiranje v gore, si zagotovo ni predstavljal, da bo tam dobil tako prikupno družbo. Mladenič, ki na družbenih omrežjih redno deli posnetke svojih dogodivščin v naravi, je doživel srečanje, ki je navdušilo milijone ljudi po vsem svetu. Med počitkom se mu je namreč približal kozji mladiček, ki si je očitno želel bližine in topline.

Marvin je ležal v spalni vreči, ko se je žival približala njegovemu telesu, se privila k njemu in se nato udobno namestila na njegovi spalni vreči, kjer je tudi zaspala. Kot je razvidno iz drugih posnetkov, se od svojega novega prijatelja ni želela ločiti niti po tem, ko se je nad gorami že spustila tema.

Prizor osvojil milijone src

Posnetek nenavadnega srečanja je na družbenem omrežju TikTok zbral več kot 11 milijonov ogledov in skoraj 12.000 komentarjev. Številni uporabniki so bili nad prikupnim prizorom navdušeni, nekateri pa so se pošalili, da bi malega kosmatinca najraje odpeljali kar domov. Marvin, ki ima veliko izkušenj s preživljanjem časa v naravi, se sicer dobro zaveda, da se divjim živalim ne sme približevati ali se jih dotikati. Tokrat pa je pobudo za druženje prevzela žival sama.

Za 26-letnikom se sicer skriva zanimiva življenjska zgodba. Da bi uresničil svoje največje sanje, je pustil službo, prodal skoraj vse svoje imetje in se odpravil na potovanje okoli sveta. Njegov dom na štirih kolesih je postal avtomobil Toyota Land Cruiser, ki ga je sam preuredil. »Vsak dan prinaša nove pustolovščine, posebna srečanja in zgodbe, ki jih brez tega potovanja nikoli ne bi doživel,« je zapisal na družbenih omrežjih. Svoje dogodivščine redno deli s sledilci, ki ga lahko pri uresničevanju sanj podprejo tudi z donacijami.