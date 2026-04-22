»Pripravite torbo za pobeg«: to je dramatično opozorilo občanom evropske države

Belgijska vlada je začela kampanjo, s katero želi pripraviti prebivalce na izredne razmere v razmerah vse bolj naraščajočih geopolitičnih napetosti in vse pogostejših naravnih nesreč. Občane so tako pozvali, naj imajo doma komplet za nujne primere, da bodo lahko delovali vsaj 72 ur v primeru izrednih razmer, ki so lahko tudi obsežen izpad električne energije ali interneta.

Ne gre za spodbujanje panike, temveč obveščanje

Zvezni notranji minister Bernard Quintin je poudaril, da so se tveganja za vojne in naravne nesreče v zadnjih letih povečala, vendar je izpostavil, da namen kampanje ni spodbujanje panike, temveč obveščanje in ozaveščanje prebivalstva.»Biti pripravljen je skupna odgovornost,« je sporočil.

V prvi fazi je poudarek na dostopu do zanesljivih informacij med krizo. Prebivalcem priporočajo prijavo v sistem BE-Alert in spremljanje uradnih komunikacijskih kanalov, saj se v takšnih razmerah govorice in dezinformacije pogosto hitro širijo.

»Pripravite torbo za pobeg«

Oblasti svetujejo, naj gospodinjstva pripravijo zaloge za najmanj tri dni, vključno z vodo, nepokvarljivimi živili, osnovnimi zdravili, svetilkami, baterijami, gotovino in higienskimi pripomočki, poroča belgijski VRT News.

Prebivalce prav tako pozivajo, naj pripravijo tako imenovano »torbo za pobeg« za primer nujne evakuacije. V njej naj bodo osnovne potrebščine, kot so hrana in voda, pomembni dokumenti, polnilniki za mobilne telefone ter komplet za prvo pomoč.