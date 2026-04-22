KOMPLET ZA NUJNE PRIMERE

»Pripravite torbo za pobeg«: to je dramatično opozorilo občanom evropske države

Ne gre za spodbujanje panike, temveč obveščanje in ozaveščanje prebivalstva, so zatrdili pristojni.
Oblasti svetujejo, naj gospodinjstva pripravijo zaloge za najmanj tri dni, vključno z vodo, nepokvarljivimi živili, osnovnimi zdravili, svetilkami, baterijami, gotovino in higienskimi pripomočki. FOTO: Doble-d Getty Images
M. U.
 22. 4. 2026 | 16:59
Belgijska vlada je začela kampanjo, s katero želi pripraviti prebivalce na izredne razmere v razmerah vse bolj naraščajočih geopolitičnih napetosti in vse pogostejših naravnih nesreč. Občane so tako pozvali, naj imajo doma komplet za nujne primere, da bodo lahko delovali vsaj 72 ur v primeru izrednih razmer, ki so lahko tudi obsežen izpad električne energije ali interneta. 

Zvezni notranji minister Bernard Quintin je poudaril, da so se tveganja za vojne in naravne nesreče v zadnjih letih povečala, vendar je izpostavil, da namen kampanje ni spodbujanje panike, temveč obveščanje in ozaveščanje prebivalstva.»Biti pripravljen je skupna odgovornost,« je sporočil.

V prvi fazi je poudarek na dostopu do zanesljivih informacij med krizo. Prebivalcem priporočajo prijavo v sistem BE-Alert in spremljanje uradnih komunikacijskih kanalov, saj se v takšnih razmerah govorice in dezinformacije pogosto hitro širijo.

Oblasti svetujejo, naj gospodinjstva pripravijo zaloge za najmanj tri dni, vključno z vodo, nepokvarljivimi živili, osnovnimi zdravili, svetilkami, baterijami, gotovino in higienskimi pripomočki, poroča belgijski VRT News.

Prebivalce prav tako pozivajo, naj pripravijo tako imenovano »torbo za pobeg« za primer nujne evakuacije. V njej naj bodo osnovne potrebščine, kot so hrana in voda, pomembni dokumenti, polnilniki za mobilne telefone ter komplet za prvo pomoč.

 

