»Pripravite torbo za pobeg«: to je dramatično opozorilo občanom evropske države

Belgijska vlada je začela kampanjo, s katero želi pripraviti prebivalce na izredne razmere v razmerah vse bolj naraščajočih geopolitičnih napetosti in vse pogostejših naravnih nesreč. Občane so tako pozvali, naj imajo doma komplet za nujne primere, da bodo lahko delovali vsaj 72 ur v primeru izrednih razmer, ki so lahko tudi obsežen izpad električne energije ali interneta.
Zvezni notranji minister Bernard Quintin je poudaril, da so se tveganja za vojne in naravne nesreče v zadnjih letih povečala, vendar je izpostavil, da namen kampanje ni spodbujanje panike, temveč obveščanje in ozaveščanje prebivalstva.»Biti pripravljen je skupna odgovornost,« je sporočil.
V prvi fazi je poudarek na dostopu do zanesljivih informacij med krizo. Prebivalcem priporočajo prijavo v sistem BE-Alert in spremljanje uradnih komunikacijskih kanalov, saj se v takšnih razmerah govorice in dezinformacije pogosto hitro širijo.
Oblasti svetujejo, naj gospodinjstva pripravijo zaloge za najmanj tri dni, vključno z vodo, nepokvarljivimi živili, osnovnimi zdravili, svetilkami, baterijami, gotovino in higienskimi pripomočki, poroča belgijski VRT News.
Prebivalce prav tako pozivajo, naj pripravijo tako imenovano »torbo za pobeg« za primer nujne evakuacije. V njej naj bodo osnovne potrebščine, kot so hrana in voda, pomembni dokumenti, polnilniki za mobilne telefone ter komplet za prvo pomoč.