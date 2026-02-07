  • Delo d.o.o.
NA KUBI

Prisiljeni v varčevanje: javna uprava le štiri dni v tednu, krajši šolski dnevi

Trump je prejšnji teden še zagrozil, da bo uvedel dodatne carine za države, ki Kubi prodajajo nafto.
Javni prevoz bo deloval v močno skrčenem obsegu. FOTO: Norlys Perez/Reuters
Javni prevoz bo deloval v močno skrčenem obsegu. FOTO: Norlys Perez/Reuters
STA, B. K. P.
 7. 2. 2026 | 11:55
1:25
A+A-

Kuba uvaja obsežne ukrepe za varčevanje z nafto, vključno z zmanjšanjem obsega javnega prevoza in dejavnosti javne uprave zaradi povečanih napetosti z ZDA in zaostrovanja embarga na nafto. Kubanska vlada je v petek sporočila, da so se za ukrepe odločili, da bi ohranili delovanje gospodarstva in ključnih javnih storitev. Kuba ne prejema venezuelske nafte že od decembra, ko je ameriški predsednik Donald Trump ukazal popolno blokado tankerjev z venezuelsko nafto. Trump je prejšnji teden še zagrozil, da bo uvedel dodatne carine za države, ki Kubi prodajajo nafto, kar je spodbudilo tudi Mehiko, da dobavo prekine.

V okviru varčevalnih ukrepov bo javna uprava delovala le štiri dni na teden, od ponedeljka do četrtka. Javne uslužbence bodo lahko premestili, da bi ublažili pomanjkanje delovne sile v ključnih sektorjih. Javni prevoz bo deloval v močno skrčenem obsegu, med ukrepi pa je tudi omejitev prodaje nafte. Šolski dnevi bodo krajši, univerze pa bodo zmanjšale zahteve glede osebne prisotnosti. Prizadet bo tudi turizem, ki bo sicer zaščiten, a omejen na destinacije z največjim povpraševanjem.

KubanaftaZDADonald Trumpukrepi
