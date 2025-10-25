Prizor, ki gane! Gasilci v solzah: kuža čakal poškodovanega lastnika ob vozilu (FOTO)

Zagrebški gasilci so opisali posredovanje v eni od prometnih nesreč in ganili mnoge. Tako so zjutraj posredovali pri prometni nesreči na avtocesti A1. Iz vozila so rešili osebo, ki so jo nato predali ekipi nujne medicinske pomoči v nadaljnjo oskrbo.

A vse je ganil pogled na psa, ki je ostal ob vozilu in zaskrbljeno gledal avto, v katerem se je še pred nekaj trenutki vozil. »Psa je hitro prevzela družina poškodovanca, ki mu želimo hitro in uspešno okrevanje,« so ob tem še zapisali gasilci.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: