Prizor, ki odmeva! 62-letni Slovenec na Filipinih plezal po električnih žicah (VIDEO)

62-letni slovenski državljan je v soboto zjutraj v mestu General Santos City povzročil veliko zaskrbljenost med prebivalci in sprožil zahtevno reševalno akcijo, potem ko je splezal na električni drog in hodil po električnih vodih.

Incident se je zgodil 30. maja okoli 5.30 na ulici Daproza v četrti Barangay Dadiangas North. Priče so povedale, da je tuji državljan, ki je bil očitno v stiski, splezal na električni drog in ostal na nevarnem mestu. Zaskrbljeni prebivalci so zato obvestili pristojne službe, poročajo filipinski mediji.

Policija mesta General Santos City je v sodelovanju z gasilci oziroma Uradom za požarno zaščito nemudoma začela reševalno akcijo, da bi moškega varno spravili na tla. Po več kot uri pogovarjanja in reševanja so oblasti slovenskega državljana kmalu po 7. uri uspešno rešile.

Dogodek je med bližnjimi prebivalci sprožil skrb za varnost, zaradi nevarnosti električnih vodov pod napetostjo in višine, na kateri je bil moški, pa je bilo potrebno usklajeno posredovanje reševalnih služb.

Slovenca, ki je s plezanjem po električnih kablih povzročil začasni izpad električne energije, so nato odpeljali na psihiatrično evaluacijo in nadaljnjo obravnavo s področja duševnega zdravja v mesto Davao. Moški naj bi bil že pred incidentom v vidni stiski.

62-letnik je bil kasneje v varstvo izročen filipinski nacionalni policiji, dogodek pa je bil prijavljen tudi filipinskemu ministrstvu za zunanje zadeve. O incidentu naj bi že tudi obvestili slovensko veleposlaništvo na Filipinih.

