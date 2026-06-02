  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Prizor, ki odmeva! 62-letni Slovenec na Filipinih plezal po električnih žicah (VIDEO)

Splezal je na električni drog.
Po navedbah očividcev je imel Slovenec izjemno srečo, da je plezanje po električnih vodih preživel. FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube
Po navedbah očividcev je imel Slovenec izjemno srečo, da je plezanje po električnih vodih preživel. FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube
N. Č.
 2. 6. 2026 | 08:28
 2. 6. 2026 | 08:37
1:50
A+A-

62-letni slovenski državljan je v soboto zjutraj v mestu General Santos City povzročil veliko zaskrbljenost med prebivalci in sprožil zahtevno reševalno akcijo, potem ko je splezal na električni drog in hodil po električnih vodih.

Incident se je zgodil 30. maja okoli 5.30 na ulici Daproza v četrti Barangay Dadiangas North. Priče so povedale, da je tuji državljan, ki je bil očitno v stiski, splezal na električni drog in ostal na nevarnem mestu. Zaskrbljeni prebivalci so zato obvestili pristojne službe, poročajo filipinski mediji.

Policija mesta General Santos City je v sodelovanju z gasilci oziroma Uradom za požarno zaščito nemudoma začela reševalno akcijo, da bi moškega varno spravili na tla. Po več kot uri pogovarjanja in reševanja so oblasti slovenskega državljana kmalu po 7. uri uspešno rešile.

Dogodek je med bližnjimi prebivalci sprožil skrb za varnost, zaradi nevarnosti električnih vodov pod napetostjo in višine, na kateri je bil moški, pa je bilo potrebno usklajeno posredovanje reševalnih služb.

Slovenca, ki je s plezanjem po električnih kablih povzročil začasni izpad električne energije, so nato odpeljali na psihiatrično evaluacijo in nadaljnjo obravnavo s področja duševnega zdravja v mesto Davao. Moški naj bi bil že pred incidentom v vidni stiski. 

62-letnik je bil kasneje v varstvo izročen filipinski nacionalni policiji, dogodek pa je bil prijavljen tudi filipinskemu ministrstvu za zunanje zadeve. O incidentu naj bi že tudi obvestili slovensko veleposlaništvo na Filipinih. 

Oglejte si videoposnetek:

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

FilipinivarnostincidentSlovenecelektrični drog
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Helena Bonham Carter (Suzy)

S svojo edinstveno karizmo, nepozabnimi vlogami in dolgoletnim sodelovanjem s Timom Burtonom je postala ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk svoje generacije.
2. 6. 2026 | 10:25
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Bernarda Marovt: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak kar sem morala prestati

"Sanje sem spremenila v dejanja, saj svoje življenjske izkušnje predajam naprej in jih delim z drugimi," pravi Bernarda Marovt.
Sabina Obolnar2. 6. 2026 | 10:05
09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:36
09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
09:15
Novice  |  Svet
PET POŠKODOVANIH

Drama nad Sarajevom, poškodovanih pet oseb: Airbus zašel v vrtinčno sled drugega letala, stevardeso odneslo do stropa kabine

Posadka Eurowingsa je nadaljevala let proti Kölnu, kjer so potnike po pristanku pričakale medicinske ekipe.
2. 6. 2026 | 09:15
09:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROMETNA NESREČA

Po štajerski avtocesti vozil v napačno smer in umrl: poslavljajo se od 29-letnika

V trčenju sta na kraju nesreče umrla državljan BiH-a, ki je sicer bival na Štajerskem, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice.
2. 6. 2026 | 09:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki